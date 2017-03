Stand: 25.03.2017 16:02 Uhr

Parteitag der AfD von Streit geprägt

Hinter verschlossenen Türen haben rund 360 Mitglieder der niedersächsischen Alternative für Deutschland (AfD) am Sonnabend auf ihrem Parteitag in Hannover ihren innerparteilichen Streit fortgesetzt. Nach Einschätzung von Teilnehmern dürfte die eigentlich für heute erwartete Kampfabstimmung um den Vorsitz des Landesverbandes daher erst am Sonntag anstehen. Die Göttinger Kreisvorsitzende Dana Guth (49) tritt gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Paul Hampel (59) an. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil vor.

Liebäugelt Hampel mit rechtsextremem Rand?

Mehrere Kreisverbände hatten in den vergangenen Wochen mehr oder weniger offen gegen Hampel rebelliert.

Mehrere Kreisverbände hatten in den vergangenen Wochen mehr oder weniger offen gegen Hampel rebelliert. In Ostfriesland war der komplette Kreisvorstand aus Protest zurückgetreten. Der ehemalige Chef der AfD in Leer, Holger Pieters, hat den Leeraner Aufbruch gegründet, dem sich rund 20 AfD-Mitglieder angeschlossen haben. Kritiker werfen Hampel neben dem autoritären Führungsstil eine zu große Nähe zum rechtsextremen Rand vor. "Wir brauchen einen Landesvorsitzenden, der alle an einen Tisch holt und die Partei eint", sagte Guth NDR 1 Niedersachsen.

Hampel trotz Vorwürfen Spitzenkandidat

Erst kürzlich hatte Hampel einen Etappensieg für sich verbuchen können: Trotz zahlreicher Vorwürfe sicherte er sich souverän den ersten Listenplatz für die Bundestagswahl. Hampels Gegner indes beklagen, dass bei der Wahl der Bundestagskandidaten nicht alles sauber abgelaufen sei.

