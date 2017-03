Stand: 28.03.2017 19:45 Uhr

Organ Care System: Wege zum Herzen verbessern von Antje Schmidt

Es ist eines der fortschrittlichsten Produkte, das in jüngster Zeit in der Transplantationschirurgie entwickelt worden ist: Das sogenannte Organ Care System (OCS) ist ein mobiles Gerät, in dem Spenderorgane körperwarm transportiert und mit Sauerstoff versorgt werden. "Die Organe bleiben frisch, sie werden durchblutet und wir können sie über weite Distanzen holen und unbeschadet in den Empfänger einsetzen", sagt Professor Axel Haverich, Leiter des Zentrums für Herz- und Lungentransplantationen an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Bislang nur auf Eis

Bislang wurden Spenderorgane nach der Entnahme in einer Kühlbox auf Eis transportiert. Dieter Reimann ist einer von drei Herzpatienten, die bereits von der neuen Transportbox profitiert haben. Drei Jahre lang wartete er auf ein neues Organ. Sein eigenes Herz war 2014 nach einer Infektion so schwer beschädigt, dass er seitdem mit einem Kunstherz leben musste. "Ich bin einkaufen gegangen und habe plötzlich keine Luft mehr bekommen", sagt der 61-Jährige. Die letzten Jahre hat er deshalb die Wohnung kaum noch verlassen. Vor drei Wochen kam dann der Anruf aus der Medizinischen Hochschule in Hannover. Reimann könne ein Spenderherz bekommen. Dann ging alles ganz schnell.

Ein Herz aus Litauen

Das Herz, das die Ärzte in den Patienten einsetzten, kam aus Litauen. Dort war es freigegeben worden, nachdem es im eigenen Land keinen geeigneten Empfänger dafür gab. "Dieses Herz hätten wir ohne das OCS nicht holen können, dafür war die Distanz zu weit", sagt Haverich. Mithilfe der neuen Transportbox konnte das Organ eine Strecke von sechs Stunden unbeschadet überstehen. Mehr noch: Die Ärzte nutzten die Zeit, in der das Spenderherz in der Box beatmet wurde, um zu beobachten, wie gut es funktioniert.

"Gehofft, dass es funktioniert"

Mithilfe der Box kann ein Qualitätstest am Organ vorgenommen werden. "Früher haben wir das Herz nach drei Stunden aus der Plastiktüte geholt und gehofft, dass es funktioniert. Heute wissen wir es", sagt Haverich. Die MHH-Mediziner haben das Gerät in Zusammenarbeit mit einer Firma für Medizingeräte entwickelt. Künftig soll es auch bei schweren Infektionen und Krebserkrankungen der Lunge eingesetzt werden. Die Vision der Wissenschaftler: die Lunge außerhalb des Körpers zu behandeln. Durch das Gerät könnte dies möglich werden. "Wir können bei Infektionen viel höhere Dosierungen mit Antibiotika geben, wenn wir die Lunge aus dem Körper nehmen und separat behandeln", sagt Haverich. Er ist überzeugt, dass es funktioniert.

Operation gut überstanden

Auch bei Krebserkrankungen der Lunge könnte das Organ außerhalb des Körpers behandelt werden. Nach Beendigung der Therapie würde es wieder in den Patienten eingesetzt werden. "Wir denken, dass dies schon bald eine Option für schwer erkrankte Patienten sein wird", so Haverich weiter. Alle drei Herzpatienten, deren Organe in der neuen Box transportiert wurden, haben die Operation gut überstanden. Patient Reimann kann die Klinik nach drei Wochen bereits verlassen und in die Reha wechseln. Die Ärzte vermuten, dass auch die gute Genesung mit der Qualität des Spenderorgans zu tun hat.

Die MHH ist Europas größtes Transplantationszentrum für Herz- und Lunge. Im letzten Jahr gab es hier 21 Herz- und 133 Lungentransplantationen.

