Oberlandesgericht fällt Urteil gegen Safia S.

Im Prozess gegen die mutmaßliche Sympathisantin des "Islamischen Staats" (IS), Safia S., wird heute das Urteil erwartet. Die mittlerweile 16-Jährige soll vor knapp einem Jahr im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten niedergestochen haben. Der 34-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Der Prozess gegen Safia S. am Oberlandesgericht Celle hatte im Oktober 2016 begonnen.

Anklage geht von IS-Auftragstat aus

Ein wichtiger Aspekt, den es für das Gericht zu bewerten gilt: Hat Safia S. den Bundespolizisten gezielt im Auftrag der Terrormiliz IS angegriffen? Der Verteidigung zufolge fehlen hierfür die Beweise. Sie hat dafür plädiert, S. wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen und eine milde Strafe zu verhängen. Die Bundesanwaltschaft dagegen fordert sechs Jahre Jugendstrafe wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Für die Anklage steht fest, dass die Schülerin mit der Messerattacke einen Auftrag des IS ausführte und von IS-Mitgliedern angeleitet wurde.

Opfer der Messerattacke kommt zur Urteilsverkündung

Wie das Urteil ausfallen wird, ist schwer einzuschätzen: Verhandelt wurde aufgrund des Alters der Angeklagten hinter verschlossenen Türen. Der Verteidiger von Safia S. hat lediglich mitgeteilt, dass seine Mandantin sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert hat. Bei dem verletzten Bundespolizisten soll sie sich in einem Brief entschuldigt haben. Der Beamte, der sich zwar körperlich erholt hat, nach Angaben seines Anwalts aber noch unter psychischen Folgen der Tat leidet, will bei der Urteilsverkündung in Celle dabei sein.

Urteil auch gegen mutmaßlichen Mitwisser

Erwartet wird auch der Richterspruch für den ebenfalls angeklagten mutmaßlichen Mitwisser Mohamad Hasan K. Die Bundesanwaltschaft hat drei Jahre Haft für K. gefordert, weil er von der geplanten Tat Safias gewusst, aber die Sicherheitsbehörden nicht darüber informiert habe. Der Verteidiger des 20-Jährigen verlangt einen Freispruch.

