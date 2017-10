Stand: 18.10.2017 12:48 Uhr

Neue Brücke: Stahlkoloss kommt über die Weser

Ab Donnerstag dürfte es in Fuhlen (Landkreis Hameln-Pyrmont) für zwei Tage deutlich voller werden als sonst, denn der kleine Ort an der Weser erwartet bis zu 3.000 Menschen. Die Schaulustigen wollen dabei sein, wenn das Herzstück der neuen Brücke - ein etwa 900 Tonnen schwerer Stahlkoloss - über die Weser gezogen wird. Sie müssen allerdings etwas Geduld mitbringen: Um 10 Uhr geht es los, dann dauert es voraussichtlich bis Samstagmittag, bis die neue Brücke Millimeter für Millimeter über den Fluss gerutscht und in die richtige Position gebracht worden ist.

Fuhlen bricht Brücke ab - aber baut vorher neu

























Seilwinden ziehen die Stahlbogenbrücke

Nach Angaben von Markus Brockmann von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr liegt die Stahlbogenbrücke derzeit am südlichen Weserufer, wo sie in den vergangenen Monaten auch zusammengebaut wurde. Ab Donnerstag soll sie dann mit Hilfe von Seilwinden - sogenannten Litzenspannern - Stück für Stück über den Fluss gezogen werden, so der Leiter des Geschäftsstellenbereichs Hameln gegenüber NDR.de. In der Weser wurden zwei Hilfspfeiler mit Gleitlagern installiert, die die Brücke auf dem Weg zur anderen Uferseite abstützen sollen. Laut Brockmann ist geplant, dass die Brücke am Donnerstag den ersten Hilfspfeiler und am Freitag das andere Ufer erreicht. Die letzten Meter bis zum Fundament sollen schließlich am Sonnabend absolviert werden. Das Manöver sei derart zeitaufwendig, weil die Zugverrichtung mehrfach umgebaut werden müsse, erläuterte Brockmann.

Brückenfest nur 20 Meter entfernt

Die Fuhlener haben für das große Spektakel extra ein Brückenfest organisiert. Am Freitag ab 9 Uhr wird die alte Weserbrücke bis in den Nachmittag für den Verkehr gesperrt. Von dort aus kann das Manöver, das nur 20 Meter entfernt über die Bühne geht, aus nächster Nähe verfolgt werden. Brockmann empfiehlt allen interessierten Schaulustigen daher auch erst am Freitag zu kommen, wenn die Brücke den größten Teil der Strecke über den Fluss zurücklegen wird.

Mitte 2018 soll der Verkehr fließen

Die "alte" Brücke ist mittlerweile 65 Jahre alt und muss in erster Linie wegen des Zustands der sogenannten Zufahrtsbrücken vor der eigentlichen Brücke ersetzt werden. Hier gibt es zahlreiche Risse im Beton - teilweise liegt der Stahl im Beton sogar schon frei. Laut Brockmann könnte der Stahl brechen, ohne dass es vorher Anzeichen gibt. Ab Mitte 2018 soll der Verkehr dann über die neue 109 Meter lange Brücke fließen. Hierzu müssen die Straßenanbindungen circa 15 Meter flussaufwärts verlegt werden. Ab Herbst 2018, so die Planung, soll die alte Brücke abgerissen werden. Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 13 Millionen Euro.

Wind darf nicht zu stark sein

Das einzige Problem, das jetzt noch auftauchen könnte, ist das Wetter. Denn eine Brücke dieser Größenordnung mit einer Höhe von 20 Meter bietet dem Wind eine nicht unerhebliche Angriffsfläche. Der Wind darf deshalb Windstärke 5 nicht übersteigen - bei Windböen über 40 Kilometern pro Stunde müsste die groß angelegte Aktion wohl verschoben werden. Bislang sieht es allerdings nicht danach aus, dass in den kommenden Tagen mit starken Böen zu rechnen ist.

