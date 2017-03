Stand: 23.03.2017 13:20 Uhr

Nach tödlichen Schüssen: Polizei sucht Täter

In Hannover ist am späten Mittwochabend ein 25 Jahre alter Mann durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es vor den Schüssen im Stadtteil Oststadt zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Nach der Tat wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen sei der Mann dort gestorben, so eine Polizeisprecherin. Den Täter konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Der Schütze war nach der Schießerei geflüchtet.

Schießerei in Hannover 23.03.2017 11:30 Uhr Am Mittwochabend ist es in Hannover zu einer Schießerei mit tödlichem Ausgang gekommen. Dabei schlugen auch mehrere Kugeln in die Fensterscheiben von zwei Gebäuden ein.







Wie viele Schüsse wurden abgegeben?

Von wie vielen Kugeln das Opfer getroffen wurde, wollte die Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. Offen ist auch, wie viele Schüsse insgesamt abgegeben wurden und ob das Feuer erwidert wurde. Drei Kugeln schlugen in einem Haus in die Fensterscheiben im Erdgeschoss ein. Zudem habe ein Querschläger habe die Fensterscheibe einer im 23. Stock befindlichen Wohnung eines nahegelegenen Hochhauses durchschlagen, so die Sprecherin. Zur Herkunft der beiden Gruppen machte die Polizei noch keine Angaben.

Videos 00:34 min 25-Jähriger stirbt nach Schießerei In der Nacht zu Mittwoch ist ein 25-Jähriger in Hannover angeschossen worden. Ein Streit soll Auslöser für den Schuss gewesen sein. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus. Video (00:34 min)

Tathintergründe unklar

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Tatort im Einsatz. Bei der Spurensuche setzte sie zudem einen Polizeihund ein. Nach der Tat nahm die Polizei allerdings einen Mann fest. "Wir können noch nicht sagen, ob es sich um einen Tatbeteiligten oder einen Zeugen handelt", so die Polizeisprecherin. Die Ermittler prüfen derzeit, ob am Tatort eventuell Videokameras Aufschluss über den Hergang liefern können. Die Tathintergründe sind nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 10 95 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

