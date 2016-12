Stand: 31.12.2016 13:38 Uhr

Nach Unfall mit Müllwagen: Zug blockiert Strecke

Nach einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Landesbergen und Leese (Landkreis Nienburg) am Freitag steht der kaputte Regionalzug weiter auf der Strecke. Wann er geborgen werden kann, sei noch nicht geklärt, sagte ein Bahnsprecher am Sonnabend. Die Bergung sei eine Herausforderung, so der Sprecher, weil der Triebwagen mit einem Kran angehoben werden müsse. Über der Strecke verlaufen Überlandleitungen. Die Strecke bleibe vorsorglich bis Mittwoch komplett gesperrt. Am Freitagvormittag war ein Müllwagen mit dem Zug kollidiert. Der 32-jährige Lkw-Fahrer kam nach Polizeiangaben bei dem Zusammenprall ums Leben. Der Müllwagen, der Grünabfälle geladen hatte, brannte komplett aus. Der Lokführer kam verletzt ins Krankenhaus, hieß es von der Polizei. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei will ab Montag Zeugen vernehmen und technische Geräte wie Fahrtenschreiber auswerten.

Lkw-Fahrer stirbt bei Kollision mit Zug 30.12.2016 15:15 Uhr Autor/in: Esther Kleine An einem Bahnübergang bei Leese (Landkreis Nienburg) ist am Freitag ein Müllwagen mit einem Regionalzug zusammengeprallt. Der 32-jährige Lkw-Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben.







"Gegen Tote kann man nicht ermitteln"

Der Unfall geschah auf freier Strecke. Weder Bäume noch Häuser versperrten die Sicht. Andreaskreuze weisen auf den Bahnübergang hin. Außerdem gebe der Lokführer rechtzeitig vor dem Übergang ein akustisches Pfeifsignal, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. "Da gibt es feste Vorschriften." Einige hundert Meter vor dem Übergang wird die zulässige Geschwindigkeit für Straßenfahrzeuge auf zehn Stundenkilometer herabgesetzt. Warum der Müllwagenfahrer den herannahenden Zug nicht bemerkt hat und die Gleise überquerte, könnte ungeklärt bleiben. "Gegen Tote kann man nicht ermitteln", sagte Polizeisprecher Axel Bergmann. Der 32-Jährige war allein unterwegs.

Fahrerkabine in Brand

Nach dem Zusammenprall von Lkw und Bahn war der vordere Zugteil aus den Schienen gesprungen, die Fahrerkabine geriet in Brand. Der Lokführer konnte sich retten, so die Feuerwehr. In dem Zug saßen nach Bahnangaben etwa 60 Reisende. Vier kamen laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus, drei wurden vor Ort behandelt. Während die Strecke gesperrt ist, fahren Busse als Ersatz zwischen Minden und Nienburg.

