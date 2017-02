Stand: 19.02.2017 21:28 Uhr

Nachwahl in Hameln bringt keine Veränderung

In einem Teil der Hamelner Nordstadt ist am Sonntag noch einmal Kommunalwahl gewesen. 650 Wahlberechtigte waren aufgerufen, erneut über den Stadtrat abzustimmen. Grund für die Wahlwiederholung im Bezirk 30 war eine Panne bei der Kommunalwahl am 11. September 2016. Auf einigen Stimmzetteln des Bezirks war damals die AfD nicht aufgeführt gewesen, obwohl es dort einen Kandidaten der Partei gab. Mit der Nachwahl wurde dieser Fehler nun korrigiert. An der Zusammensetzung des Rates in Hameln hat sich durch die erneute Abstimmung nichts geändert.

Theoretisch hätte AfD ein Mandat hinzugewinnen können

Die AfD hatte gegen das Wahlergebnis von 2016 Einspruch eingelegt und auch der städtische Wahlleiter erkannte es nicht an. Der Hamelner Rat hatte deshalb die Wahl in dem Bezirk für ungültig erklärt. Das Interesse an der Wiederholungswahl am Sonntag war allerdings gering. Nach Angaben von Stadtsprecher Thomas Wahmes lag die Wahlbeteiligung bei 27 Prozent. Laut Internetseite der Stadt Hameln kam die SPD bei der Abstimmung im Wahlbezirk 30 mit 29,9 Prozent erneut auf den höchsten Stimmenanteil. Die CDU landete bei 21,7 Prozent, die Grünen bei 15,4 Prozent, die AfD bei 14,9 Prozent, die FDP bei 8,1 Prozent und die Linke bei 6,1 Prozent. Damit konnten vor allem die AfD und die SPD ihr Ergebnis in dem Wahlbezirk im Vergleich zur Abstimmung im September etwas verbessern, während UFB Hameln, Grüne und Piraten Stimmanteile abgaben. Theoretisch hätte die AfD aufgrund der Nachwahl einen Sitz im Rat der Stadt hinzugewinnen können. Dafür hätte sie aber besser abschneiden müssen.

AfD-Klage über weiteren Wahlbezirk noch nicht entscheiden

Auch in einem anderen Hamelner Wahlbezirk hatte es nach der Kommunalwahl einen Einspruch der AfD gegeben. Dort war die Partei wegen angeblich gefälschter Unterstützer-Unterschriften nicht zugelassen worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen Urkundenfälschung. Eine Entscheidung der Behörde steht noch aus. Die AfD erhob in der Sache Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2017 | 08:00 Uhr