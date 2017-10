Stand: 29.10.2017 13:07 Uhr

Nach Kritik: AfD ändert Regeln für Journalisten

Die Alternative für Deutschland (AfD) nimmt nach Kritik besondere Vorgaben für Journalisten zurück, die sich für den Bundesparteitag am 2. und 3. Dezember in Hannover akkreditieren wollen. Die "Stuttgarter Zeitung" hatte am Freitag berichtet, dass die Partei ein Auskunftsrecht über die politischen Ansichten der Journalisten fordere. Die entsprechende "Testversion" des Akkreditierungsformulars sei nun gelöscht worden, schrieb AfD-Sprecher Christian Lüth am Sonnabend auf Twitter. Die Journalisten könnten ab sofort die offizielle Anmelde-Maske auf der Website der Partei nutzen.

Paragraf 3 und die "besonderen Daten"

In der Einverständniserklärung für die Akkreditierung zum Parteitag im Dezember hieß es zuvor: "Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG, z.B. politische Meinungen) einverstanden." Im genannten Paragrafen 3 des Bundesdatenschutzgesetzes heißt es, zu den "besonderen Daten" zählen Angaben über rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. Der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte daraufhin mitgeteilt, den Fall prüfen zu wollen, so die Zeitung. Der Deutsche Journalisten-Verband sagte dem Blatt, die Einverständniserklärung stelle eine unzulässige Einmischung in die Privatangelegenheiten von Journalisten dar.

