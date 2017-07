Misburg: Blindgänger erfolgreich gesprengt

Eine Entschärfung - und eine Sprengung

Niedersachsen 18.00 Uhr - 25.07.2017 18:00 Uhr Autor/in: Bernd Reiser

Am Dienstagabend muss in Hannover ein Blindgänger kontrolliert gesprengt werden. Anwohner können voraussichtlich erst spät in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.