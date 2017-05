Sendedatum: 07.05.2017 19:30 Uhr

Liveticker: Die Bombenräumung in Hannover

50.000 Menschen verlassen seit 9 Uhr ihre Wohnungen und Häuser in Hannover. An mehreren Stellen in den Stadtteilen List, Vahrenwald und Nordstadt werden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Sollten tatsächlich nicht detonierte Fliegerbomben im Erdreich gefunden werden, muss entschieden werden, ob sie entschärft oder gesprengt werden müssen. In unserem Liveticker halten wir Sie bis zum Ende der Maßnahmen auf dem Laufenden.

Wer es noch nicht mitbekommen hat ...

... wird jetzt noch mal unmissverständlich aufgefordert, das abgesperrte Gebiet zu verlassen.

"Evakuierungsbereich sofort verlassen" 07.05.2017 10:45 Uhr Autor/in: Sören Oelrichs In Hannover läuft am Sonntagvormittag eine großangelegte Evakuierungsaktion. Per Lautsprecherdurchsage werden Anwohner aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.







Mehr als 2.000 Einsatzkräfte

Die Stadt Hannover teilt mit, dass derzeit 2.428 Kräfte von Hilfsorganisationen, Polizei und Feuerwehr im Einsatz sind. Beim Bürgertelefon seien bisher 210 Anrufe eingegangen.

Die Fachleute sind da

Sie sind heute mit die wichtigsten Personen in Hannover: die Kampfmittelbeseitiger, die nachher die möglichen Blindgänger begutachten werden. Sollten an einigen der fünf Verdachtspunkte tatsächlich Bomben gefunden werden, entscheiden die Experten, ob sie entschärft oder gesprengt werden müssen.

Das Positive sehen

Raus aus der Wohnung statt Sonntag auf dem Sofa - die Anwohner nehmen es mit Humor.

Alle raus?

Die Evakuierung läuft seit gut einer Stunde. Einsatzkräfte machen bereits die Runde: Sind alle Wohnungen leer? Obwohl viele Kräfte unterwegs sind, um auf Klingeln zu drücken, wird die Überprüfung bei der Größe des Sicherheitsgebiets Stunden dauern.

Der Bäcker hat zu

So einen Hinweis hängt eine Bäckerei auch nicht alle Tage auf.

Die ganze Welt berichtet

Übrigens versetzt die Bombenräumung nicht nur die niedersächsische Landeshauptstadt in Aufruhr. Medien aus aller Welt berichten über die riesige Evakuierungsaktion.

Ein Stadtteil leert sich

Die Vahrenwalder Straße in Richtung Innenstadt ist jetzt dicht.

Hier kommt niemand mehr rein

Der Sicherheitsbereich wird Stück für Stück gesperrt. Die Stadtbahn-Station Lister Platz ist jetzt zu.

Raus aus den Federn

Während der Großteil der Menschen in Hannover erst langsam aufwacht oder gemütlich beim Frühstück sitzt, sind in Vahrenwald Tausende längst auf den Beinen: Evakuierung per Stadtbahn.

Für Einsatzkräfte führen heute alle Wege nach Hannover

Die Polizei Hannover wird bei der größten Bombenräumung in der Geschichte der Stadt von Kollegen aus anderen Teilen Niedersachsens unterstützt.

Wer muss raus, wer darf bleiben?

Die Evakuierung beginnt. Wer muss seine Wohnung verlassen? Ein Blick auf den Sicherheitsbereich.

