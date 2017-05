Sendedatum: 07.05.2017 19:30 Uhr

Liveticker: Der "Bomben-Tag" zum Nachlesen

Weil in Hannovers Stadtteilen List, Vahrenwald und Nordstadt Blindgänger vermutet wurden, mussten 50.000 Menschen am Sonntagmorgen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Tatsächlich wurden dann auch drei Bomben gefunden, die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nach und nach unschädlich gemacht wurden. Gegen Abend wurde die Evakuierung aufgehoben. Lesen Sie hier noch einmal unseren Liveticker über alle Ereignisse des Tages.

Schluss für heute - danke für die Aufmerksamkeit!

Und damit beenden wir unseren Liveticker zur Bombenentschärfung in Hannover nach fast genau zwölf Stunden. Auf ndr.de finden Sie rund um die Uhr alle anderen wichtigen Nachrichten aus Niedersachsen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Sonntagabend!

Der Rückblick auf den Tag

Hier ist noch unser Rückblick auf den 7. Mai 2017. Und Sie können natürlich auch den ganzen Tag in unserem Ticker Revue passieren lassen - von 9 Uhr morgens bis zur Entwarnung am Abend.

Größte Evakuierungsaktion Hannovers in Bildern Hallo Niedersachsen - 07.05.2017 19:30 Uhr In Hannover sind am Sonntag drei Bomben in den Vierteln Vahrenwald, List und Nordstadt entschärft worden. Für die Bombenräumung mussten etwa 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen.







Bombenräumung im NDR Fernsehen

Und hier der Bericht der Kollegen des NDR Regionalmagazins "Hallo Niedersachsen" zur heutigen Bombenräumung.

Hannover: Drei Bomben erfolgreich entschärft Hallo Niedersachsen - 07.05.2017 19:30 Uhr Aufatmen in Hannover: Spezialisten haben drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. 50.000 Menschen mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen.







Jetzt wird abgebaut und alle Leute gehen (hoffentlich) bald nach Hause - die Helfer sammeln die Stühle an der IGS Büssingweg ein. Hier waren zum Zeitpunkt der Evakuierung knapp 400 Menschen untergebracht.

Acht Mann und drei Bomben - die Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst präsentieren die drei Blindgänger, die heute für so viel Aufregung gesorgt haben. Von unserer Seite herzlichen Dank und einen wohlverdienten Feierabend!

Damit geht eine der größten Bombenräumungen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Kampfmittelspezialisten haben in Hannover drei Blindgänger entschärft. Einer davon war für die Experten eine besonders knifflige Aufgabe - hier ein Bild vom "Übeltäter".

Da sind sie - zwei der drei Blindgänger, die heute in Hannover entschärft worden sind. 50.000 Menschen dürfen jetzt zurück in ihre Wohnungen.

Alle Zünder kontrolliert gesprengt, alle Bomben entschärft - das teilte die Feuerwehr soeben mit. Die Sicherheitskräfte erwarten keine Probleme mehr. Die Anwohner können ab jetzt in ihre Häuser zurückkehren. Der Evakuierungsbereich ist aufgehoben.

Zünder von dritter Bombe ist entfernt

Das Wasserschneidgerät hat seine Schuldigkeit getan - der Zünder konnte nach Angaben der Feuerwehr von der dritten Bombe entfernt werden. Trotzdem wird der evakuierte Sicherheitsbereich aber weiter aufrechterhalten, da die Zünder kontrolliert gesprengt werden sollen.

Bomben entstellten Gesicht der Stadt

Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der hannoverschen Innenstadt durch Bomben zerstört. Der schlimmste Angriff erfolgte in der Nacht auf den 9. November 1943 durch britische Bomberverbände.

Hannover - ein Trümmerfeld















Zünder wird freigeschnitten

Die heiße Phase für den Einsatz des Wasserschneidgeräts ist laut Feuerwehr eingeläutet. In Kürze soll der Zünder der dritten Bombe freigeschnitten werden.

Stadt bittet um Geduld

Viele Anrufer fragen, wie lange die Evakuierung noch aufrechterhalten wird. Beim Bürgertelefon bittet man um Geduld.

Wie entsorgt man eigentlich eine Bombe?

Wie werden Blindgänger entsorgt? 03.05.2017 17:45 Uhr Mit der Entschärfung eines Blindgängers ist die Arbeit noch nicht getan. Erst die Entsorgung sämtlicher Bestandteile sorgt dafür, dass keine Gefahr mehr von einer Bombe ausgeht.







Wasserschneidgerät oder Sprengung?

Das Wasserschneidgerät ist laut Feuerwehr jetzt im Einsatz. Nach NDR Informationen dauert das etwa eine Stunde. Bei der betreffenden Fünf-Zentner-Bombe sei der Zünder so stark beschädigt, dass der Blindgänger nicht manuell entschärft werden könne. Gelinge so die Entschärfung, müsste sie nicht gesprengt werden. Eine kontrollierte Sprengung kann vor allem in Stadtgebieten äußerst heikel sein: In München hatte 2012 die kontrollierte Explosion einer Fliegerbombe Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst.

937 Menschen in Betreuungsstellen

Eine aktuelle Information von der Stadt Hannover: "Zurzeit befinden sich 937 Menschen in den Betreuungsstellen. Das Bürgertelefon verzeichnete bisher 740 Anrufe", teilte die Verwaltung vor wenigen Minuten mit.

Was ist ein Wasserschneidgerät?

Neues aus der Einsatzzentrale der Feuerwehr: Bei allen drei Blindgängern handelt es sich um britische Bomben. Alle wurden an der Wedelstraße gefunden. Da bei einer der Bomben der Zünder zu stark beschädigt ist, kann er nicht herausgedreht werden, erklärt Claus Lange von der Feuerwehr. Stattdessen soll der Zünder mit einem harten Wasserstrahl abgetrennt werden. Das Wasserschneidgerät vorzubereiten, dauert ein wenig.

Zwei Bomben erfolgreich entschärft

Eine der Fünf-Zentner-Bomben und die Zehn-Zentner-Bombe sind entschärft. Das hat die Stadt soeben mitgeteilt. Das Wasserschneidgerät, mit dem der dritte Blindgänger unschädlich gemacht werden soll, werde gerade vorbereitet.

Musik, Tanz, Theater: Bombenräumung auf Hannoversch

Birgit Ahrens, Leiterin des Stadtteilzentrums Lister Turm, ist heute selbst von der Evakuierung betroffen. Wie praktisch, dass sie sowieso arbeiten muss ...

Tango und Impro für Evakuierte 07.05.2017 16:01 Uhr Autor/in: Josephinbe Lütke Im Stadtteilzentrum Lister Turm können sich Evakuierte von einem Kulturprogramm unterhalten lassen. Zum Beispiel mit Tango tanzen.







Offenbar können alle drei Bomben entschärft werden

Momentan sieht es so aus, als müsste keiner der Blindgänger gesprengt werden.

Sprengen oder entschärfen?

Dass einer der Blindgänger nicht manuell entschärft werden kann, muss nicht unbedingt bedeuten, dass eine kontrollierte Sprengung notwendig wird. Die Bombe kann möglicherweise auch mit Schneidwerkzeugen unschädlich gemacht werden. Noch wird geprüft, wie weiter vorgegangen wird.

Dritte Bombe gefunden

An allen drei verbliebenen Verdachtspunkten liegen Blindgänger: Nach zwei britischen Fünf-Zentner-Bomben ist jetzt noch eine Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder gefunden worden. Sie soll in Kürze entschärft werden.

Regionalzüge fahren weitgehend nach Plan

Der Regional-Bahnverkehr läuft nach Angaben der Stadt Hannover wieder weitestgehend planmäßig. Im Fernverkehr gibt es demnach noch einige Ausfälle.

Zwei Blindgänger gefunden

Die Bombenexperten haben an zwei der drei verbleibenden Verdachtspunkte Blindgänger entdeckt. Mindestens eine der Bomben lasse sich nicht manuell entschärfen, heißt es von der Stadt. Das weitere Vorgehen werde derzeit geprüft.

Feuerwehr korrigiert: Erst zwei Verdachtspunkte untersucht

Ein Zahlendreher bei der Feuerwehr: Nicht drei, sondern erst zwei Verdachtspunkte haben die Kampfmittelräumer bisher untersucht, teilt Sprecher Clemens Hoppe mit. An diesen beiden Stellen sind keine Blindgänger gefunden worden. Drei Stellen müssen jetzt noch überprüft werden.

Züge fahren noch nicht nach Plan

Bis sich der Zugverkehr normalisiert hat, wird es wohl noch etwas dauern. Familie Broocks ist heute Morgen aus Frankfurt gekommen und wollte über Hannover nach Soltau fahren. Um 13.50 Uhr sollte es in Hannover weitergehen - dann wurde erst Verspätung angezeigt, jetzt der Zugausfall. Nun sind sie gestrandet.

"Bombenentschärfung kann beginnen"

"Seit 13.59 Uhr ist Sicherheit im Evakuierungsbereich", sagt Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe. "Die Bombenentschärfung kann jetzt beginnen." Ob tatsächlich eine oder sogar zwei Bomben unter der Erde liegen, werden die Kampfmittelexperten nun herausfinden - zwei Verdachtspunkte müssen sie noch untersuchen.

Leichte Verwirrung um Bahnverkehr

Bahnreisende sollten sich vorsichtshalber vor ihrer Fahrt aktuell informieren, ob und wann ihr Zug fährt. Denn ganz freigegeben sind die Bahngleise offenbar doch nicht. Die Stadt teilt mit: "Im Vahrenwalder Park konnten im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten an drei Verdachtspunkten die technischen Sondierungen so weit fortgesetzt werden, dass ein Kampfmittelfund auszuschließen ist. Der Evakuierungsradius bleibt jedoch bestehen - ausgenommen ist die Strecke der Deutschen Bahn AG. Diese prüft derzeit, welche Verbindungen wieder aufgenommen werden können. Zunächst gelten die geplanten Einschränkungen im Zugverkehr weiter."

Sperrung der Bahngleise aufgehoben

Wie die Feuerwehr soeben bestätigt hat, ist die Sperrung der Bahngleise aufgehoben. Die Bahn hat dies auch gemeldet, weist aber darauf hin, dass es noch Verspätungen und Ausfälle geben kann.

Hubschrauber kreist

Seit 13 Uhr überfliegt Polizeihubschrauber "Phönix" das Evakuierungsgebiet.

Stadt korrigiert ihren Tweet

Die Sperrung der Bahnstrecke ist doch nicht aufgehoben.

Bereits drei Verdachtspunkte untersucht

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kommt schnell voran: Wie die Feuerwehr soeben mitgeteilt hat, haben sich drei der fünf Verdachtspunkte nicht bestätigt. Dort seien nur Metallteile und Schrott gefunden worden. Unterdessen sei die Räumung des Gebiets aber doch noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen und laufe parallel weiter.

Heiße Suppe für Hunderte Hungrige

Die Johanniter kochen in der Mensa der Herschelschule für die Einsatzkräfte.

Endlich Pause

Nach einem langen, arbeitsreichen Morgen können die Helfer und Einsatzkräfte sich jetzt ein bisschen erholen. Anlaufpunkt ist die Herschelschule.

Helfer können durchatmen 07.05.2017 13:00 Uhr Autor/in: Bertil Starke Die Evakuierung in Hannover ist abgeschlossen. Jetzt können die zahlreichen Helfer verschnaufen und in der Herschelschule Mittag essen.







Erster Verdachtspunkt hat sich nicht bestätigt

Es gibt bereits erste Erkenntnisse des Kampfmittelbeseitigungsdienstes:

Evakuierung ist praktisch abgeschlossen

Wie die Feuerwehr mitteilt, wird um 13 Uhr der Luftraum über dem Evakuierungsgebiet gesperrt. Ein Polizeihubschrauber geht dann auf Kontrollflug. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen sollen die Kampfmittelbeseitiger gegen 14 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen - so der derzeitige Plan.

Im Freibad ist noch Platz - viel Platz

Der Eintritt ins Lister Bad ist heute umsonst. "Wir wollten den Leuten Alternativen anbieten", sagt der Leiter des Schwimmbads, Dieter Rockstein. Aber es ist wohl doch noch etwas zu frisch für einen Tag im Freibad: Bisher seien eigentlich nur die Stammgäste da, sagt Rockstein. Falls die Sonne sich doch noch richtig ins Zeug legen sollte: Bis 19.30 Uhr ist heute noch Einlass im Lister Bad.

OB: "Volles Vertrauen" in Kampfmittelräumer

"Wir drücken vor allem den Fachleuten von der Kampfmittelbeseitigung die Daumen, dass die Entschärfung reibungslos läuft", sagt Stefan Schostok. "Das ist kein einfacher Job. Aber wir haben volles Vertrauen", so der Oberbürgermeister.

Auf Nummer Sicher

Nicht nur klingeln Polizisten und andere Helfer an jeder Tür, sondern auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera überfliegt das Sicherheitsgebiet, bevor es für die Kampfmittelexperten freigegeben wird. So soll verhindert werden, dass sich doch noch eine Person dort "versteckt".

"Voll im Zeitplan"

"Wir hoffen, dass wir in den frühen Nachmittagsstunden mit der Entschärfung beginnen können", sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Gegen Abend müsse der Einsatz nach derzeitiger Einschätzung beendet sein. "Wir stehen auch in der Verantwortung, dass diese vielen Menschen, die heute evakuiert werden müssen, möglichst schnell wieder nach Hause können", so Thomas Bleicher, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen. "Wir sind voll im Plan", bestätigt auch Oberbürgermeister Schostok, der den Helfern und der Einsatzleitung gerade ein dickes Lob ausgesprochen hat.

Bahn bringt die letzten Anwohner raus

Man kommt noch mit der Stadtbahn aus dem Evakuierungsgebiet heraus - hinein nicht mehr.

Aussteigen verboten 07.05.2017 12:00 Uhr Autor/in: Josephine Lütke Durch das Evakuierungsgebiet in Hannover fährt noch die Stadtbahn, aber nur zum Ein-, nicht zum Aussteigen.







Anwohner machen gut mit

Von der Feuerwehr gibt es anerkennende Worte für die Bewohner des Evakuierungsgebiets.

Schostok in der Einsatzzentrale

Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) lässt sich in der Einsatzzentrale einen Überblick über den Stand der Evakuierung geben. Es gehe gut voran, berichtet Dieter Rohrberg von der Feuerwehr Hannover. In den Sammelstellen habe man mit mehr Andrang gerechnet - das Freizeit- und Kulturprogramm lockt offenbar viele woanders hin.

800 Menschen nutzen Notunterkünfte

Neben der IGS Büssingweg stehen den Evakuierten auch die IGS Vahrenheide-Sahlkamp (Weimarer Allee 59) sowie die Käthe-Kollwitz-Schule (Podbielskistraße 230) zur Verfügung. Im Moment nutzen rund 800 Menschen die Unterkünfte, wie die Feuerwehr mitteilt.

Lob für die Polizei

Evakuierung macht nicht unbedingt Spaß, aber die freundlichen Helfer machen sie so angenehm wie möglich, findet Evelyn Gaye. Die Rentnerin hatte etwas zu Hause vergessen, also begleiteten Polizisten sie extra zurück in ihre Wohnung. Jetzt wartet sie mit vielen anderen in der IGS Büssingweg auf das Ende der Bombenräumung. Das wird noch dauern, aber Evelyn Gaye fühlt sich wohl, sagt sie. Außerdem gibt's in der Schule gleich Mittagessen.

Bald geschafft

Nach Angaben der Feuerwehr sind 75 Prozent des Sicherheitsbereichs evakuiert. Die Feuerwehr geht im Moment davon aus, dass das Gebiet um 13 Uhr für den Kampfmittelbeseitigungsdienst freigegeben werden kann.

Bücher und Unterhaltung

Die Fahrbücherei versorgt die Evakuierten mit Lesestoff. Sie fährt alle Unterkünfte ab - erste Station ist die IGS Büssingweg. Diejenigen, die dort den Tag verbringen, können sich Bücher leihen oder kaufen. Für Kinder werden Geschichten vorgelesen.

Alles leer - bis auf die Einsatzkräfte

Die Straßen im Evakuierungsgebiet sind menschenleer - bis auf die vielen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Co. Die sind damit beschäftigt sicherzustellen, dass wirklich alle Anwohner sich in Sicherheit begeben haben. Erst wenn feststeht, dass sich niemand mehr im gesperrten Bereich aufhält, werden die Kampfmittelexperten die Verdachtspunkte begutachten. Erst dann stellt sich heraus, ob dort Blindgänger liegen oder nicht.

Bombenräumung legt Hannover lahm











































Tipps und Hinweise zur Bombenräumung

Wo ist heute was gesperrt, wie ist der Plan, wo kann ich hin? NDR.de hat alles Wissenswerte zur Bombenräumung zusammengestellt.

Bürgertelefon gibt Auskunft

Anwohner, die Fragen zur Bombenräumung haben, erreichen unter der Nummer (0800) / 7 31 31 31 ein Bürgertelefon. Es ist bis zum Ende der Aktion geschaltet.

Wer es noch nicht mitbekommen hat ...

... wird jetzt noch mal unmissverständlich aufgefordert, das abgesperrte Gebiet zu verlassen.

"Evakuierungsbereich sofort verlassen" 07.05.2017 10:45 Uhr Autor/in: Sören Oelrichs In Hannover läuft am Sonntagvormittag eine großangelegte Evakuierungsaktion. Per Lautsprecherdurchsage werden Anwohner aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.







Mehr als 2.000 Einsatzkräfte

Die Stadt Hannover teilt mit, dass derzeit 2.428 Kräfte von Hilfsorganisationen, Polizei und Feuerwehr im Einsatz sind. Beim Bürgertelefon seien bisher 210 Anrufe eingegangen.

Die Fachleute sind da

Sie sind heute mit die wichtigsten Personen in Hannover: die Kampfmittelbeseitiger, die nachher die möglichen Blindgänger begutachten werden. Sollten an einigen der fünf Verdachtspunkte tatsächlich Bomben gefunden werden, entscheiden die Experten, ob sie entschärft oder gesprengt werden müssen.

Das Positive sehen

Raus aus der Wohnung statt Sonntag auf dem Sofa - die Anwohner nehmen es mit Humor.

Alle raus?

Die Evakuierung läuft seit gut einer Stunde. Einsatzkräfte machen bereits die Runde: Sind alle Wohnungen leer? Obwohl viele Kräfte unterwegs sind, um auf Klingeln zu drücken, wird die Überprüfung bei der Größe des Sicherheitsgebiets Stunden dauern.

Der Bäcker hat zu

So einen Hinweis hängt eine Bäckerei auch nicht alle Tage auf.

Die ganze Welt berichtet

Übrigens versetzt die Bombenräumung nicht nur die niedersächsische Landeshauptstadt in Aufruhr. Medien aus aller Welt berichten über die riesige Evakuierungsaktion.

Ein Stadtteil leert sich

Die Vahrenwalder Straße in Richtung Innenstadt ist jetzt dicht.

Hier kommt niemand mehr rein

Der Sicherheitsbereich wird Stück für Stück gesperrt. Die Stadtbahn-Station Lister Platz ist jetzt zu.

Raus aus den Federn

Während der Großteil der Menschen in Hannover erst langsam aufwacht oder gemütlich beim Frühstück sitzt, sind in Vahrenwald Tausende längst auf den Beinen: Evakuierung per Stadtbahn.

Für Einsatzkräfte führen heute alle Wege nach Hannover

Die Polizei Hannover wird bei der größten Bombenräumung in der Geschichte der Stadt von Kollegen aus anderen Teilen Niedersachsens unterstützt.

Wer muss raus, wer darf bleiben?

Die Evakuierung beginnt. Wer muss seine Wohnung verlassen? Ein Blick auf den Sicherheitsbereich.

