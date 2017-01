In Hoya an der Weser hatte die Familie Blumenthal ein angesehenes Schuhgeschäft. Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde es gemieden. Die Novemberpogrome erlebten die Blumenthals in Hannover.

Marion Blumenthal Lazan war neun Jahre alt, als sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern nach Bergen-Belsen deportiert wurde. In dem Lager sammelte sie jeden Tag vier möglichst gleiche Kieselsteine, als Symbol dafür, dass die Familie überlebt und zusammenbleibt.

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste die Familie mit etwa 2.500 anderen Häftlingen in einen Zug steigen. 13 Tage waren sie zusammengepfercht unterwegs. Am 23. April 1945 wurde der Zug von den Russen im brandenburgischen Tröbitz befreit. Etwa sechs Wochen später starb Vater Walter an Fleckfieber - eine Folge der Haft.

Mutter und Kinder überlebten. Marion wog noch 13 Kilo bei der Befreiung. Die drei wanderten in die USA aus. 1948 kamen sie in New York an. Ohne Geld, ohne Heimat und mit zwei kranken Kindern schaffte Mutter Ruth den Neuanfang. Die 13-jährige Marion besuchte erstmals eine richtige Schule, heiratete mit 18 Jahren Nathaniel Lazan und ist heute stolz auf ihre drei Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel. Ihre Mutter Ruth starb 2012 kurz vor ihrem 105. Geburtstag.