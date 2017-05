Stand: 12.05.2017 19:34 Uhr

Landtag: Keine Vollverschleierung im Unterricht

Niedersachsens Schüler sollen nicht mehr vollverschleiert zum Unterricht kommen dürfen. Darauf haben sich Regierung und Opposition im Kultusausschuss geeinigt. Noch vor der Sommerpause soll das Schulgesetz dementsprechend geändert werden, hieß es aus dem Landtag. Kern der neuen Regel sei, dass Schüler auch durch ihre Kleidung den offenen Austausch mit ihren Lehrern ermöglichen. Ein Hinweis auf Kleidungsstücke fehlte im Schulgesetz bislang.

Niqab-Verbot: Änderung des Schulgesetzes geplant Niedersachsen 18.00 Uhr - 12.05.2017 18:00 Uhr Autor/in: Carsten Wagner Die Landesregierung will Mädchen verbieten, mit einem Gesichtsschleier zur Schule zukommen. Dafür soll das niedersächsische Schulgesetz entsprechend geändert werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Muslimische Schülerin trägt jahrelang Niqab

Anlass zur Debatte über die Vollverschleierung hatte eine muslimische Schülerin in Belm bei Osnabrück gegeben: Die junge Frau geht seit Jahren mit einem Niqab, also einem Gesichtsschleier, zur Schule. Auf Strafnahmen gegen die Schülerin war zunächst verzichtet worden, denn die rechtliche Lage war unklar.

Aufruhr in der Politik

In der Politik sorgte der Fall für viel Aufruhr. SPD und Grüne hatten das Schulgesetz ursprünglich nicht ändern wollen, CDU und FDP im Landtag kritisierten die Regierung dafür heftig. Dass sich nun alle Fraktionen auf ein Niqab-Verbot verständigen können, liegt an vor allem an einem Gutachten.

Schulgesetz deutlicher formulieren

Der Münsteraner Rechtswissenschaftler Hinnerk Wißmann hatte vorgeschlagen, das Schulgesetz deutlicher zu fassen. Wißmann zufolge sei dann ein Verschleierungsverbot mit der Religionsfreiheit vereinbar. Schulleiter hätten durch die Änderung des Schulgesetzes künftig Rechtssicherheit, Schülerinnen mit Niqab notfalls vor die Tür zu setzen, so FDP-Politiker Björn Försterling.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2017 | 16:00 Uhr