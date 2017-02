Stand: 23.02.2017 19:41 Uhr

Land investiert Milliarden-Summe in Krankenhäuser

Das Land Niedersachsen will bis 2020 rund 1,3 Milliarden Euro für Modernisierungen und Baumaßnahmen in Krankenhäusern ausgeben. Hinzu soll noch eine Pauschalförderung von einer halben Milliarde Euro kommen. Das hat Sozialminister Cornelia Rundt (SPD) am Donnerstag nach einer Sitzung des Krankenhaus-Planungsausschusses in Hannover mitgeteilt. Mit der Milliardeninvestition soll der Investitionsstau bei den Krankenhäusern beseitigt werden.

Krankenhäuser werden zur Sonderinvestition Niedersachsen 18.00 Uhr - 23.02.2017 18:00 Uhr Autor/in: Antje Schmidt Das Sozialministerium verspricht einen Abbau des Krankenhaus-Investitionsstaus binnen drei Jahren. Das Geld kommt aus dem Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 640 Mio. Euro.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zehn Projekte starten noch 2017

Noch in diesem Jahr soll mit zehn Projekten begonnen werden, für die ein Volumen von 205 Millionen Euro vorgesehen ist. Investiert werden soll unter anderem in Braunschweig, Göttingen-Weende, Stade, Hannover, Celle, Coppenbrügge, Verden, Osnabrück, Wilhelmshaven und Leer. Das Sonderinvestitionsprogramm wird von Land und Kommunen finanziert.

Kritik kommt von der Opposition

Kritik kam von der Opposition. Der CDU-Landtagsabgeordnete Max Matthiesen sagte, es gebe einen Investitionsbedarf von insgesamt 1,853 Milliarden Euro. Im Krankenhaus-Planungsausschuss sind neben dem Ministerium die Krankenhausgesellschaft, kommunale Spitzenverbände, Landesgremien der Krankenversicherungen, die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammer des Landes vertreten.

Weitere Informationen Unikliniken fehlen zwei Milliarden Euro Eine Arbeitsgruppe von Wissenschafts- und Finanzministerium soll sich um den Investitionsstau der Unikliniken in Göttingen und Hannover kümmern. Insgesamt fehlen zwei Milliarden Euro. (18.10.2016) mehr Kliniken fordern mehr Geld für Modernisierungen Die 180 Krankenhäuser in Niedersachsen haben in Hannover mehr Geld von Gesundheitsministerin Rundt gefordert. Die aktuellen Zuschüsse genügten angesichts des Sanierungsstaus nicht. (16.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | NDR//Aktuell | 23.02.2017 | 18:00 Uhr