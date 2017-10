Stand: 31.10.2017 16:52 Uhr

"Homo-Ehe"-Vorkämpfer Harre ist gestorben

Vor rund einem Monat, am 1. Oktober, hat Heinz-Friedrich Harre im Alten Rathaus in Hannover seinen langjährigen Lebenspartner Reinhard Lüschow geheiratet. Seit diesem Tag ist die Ehe für alle in Deutschland gesetzlich möglich - und Harre und Lüschow waren eines der ersten homosexuellen Paare, die sich trauen ließen. Nun ist der 64 Jahre alte Harre an den Folgen einer chronischen Lungenerkrankung gestorben.

Erste eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland

Wie Harres Ehemann Reinhard Lüschow am Dienstag mitteilte, starb Harre bereits am Sonntag. Die "Hannoversche Allgemein Zeitung"berichtet, dass er friedlich zuhause eingeschlafen ist. Vor seiner Eheschließung am 1. Oktober hatte das Paar schon einmal Geschichte geschrieben: Im Jahr 2001 waren Harre und Lüschow das erste Männer-Paar bundesweit, das eine eingetragene Lebenspartnerschaft einging. Ihr Kuss war damals um die Welt gegangen.

Weitere Informationen mit Video "Leute, das ist mein Ehemann" Auf die Ehe für alle haben Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre Jahrzehnte gewartet. Am Sonntag haben sie als eines von zwei gleichgeschlechtlichen Paaren in Hannover geheiratet. (01.10.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.09.2017 | 14:30 Uhr