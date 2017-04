Stand: 17.04.2017 11:33 Uhr

Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn 2

Autokorsos, die den Verkehr auf Ausfallstraßen oder in Teilen der Innenstadt vorübergehend komplett lahmlegen? Kennen wir. Aber gleich eine komplette Autobahn? In Hannover hat am Ostersonntag eine Hochzeitsgesellschaft mit einem Autokorso die Autobahn 2 in eine Fahrtrichtung vollständig blockiert. Mit rund 20 Fahrzeugen besetzten die Feiernden laut Polizei zwischen Hannover West und Langenhagen alle drei Fahrstreifen. Sie hielten an, stiegen aus, tanzten auf der Fahrbahn - und lösten so einen Polizeieinsatz aus.

"Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr"

"Mehrere Autofahrer meldeten uns eine plötzliche Staubildung in dem Bereich", sagte ein Polizeisprecher. Die Anrufer hätten angegeben, dass es deswegen zu Ausweichmanövern, Gefahrenbremsungen sowie "beinahe zu einigen Auffahrunfällen gekommen" sei, so der Sprecher. Nur durch Glück sei niemand zu Schaden gekommen. Als die Hochzeitsgäste genug getanzt hatten, setzte sich der Korso wieder in Bewegung und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Langenhagen. Dort wartete bereits die Autobahnpolizei. Bei der anschließenden Kontrolle sei die Stimmung so aufgeheizt gewesen, dass die Beamten Verstärkung rufen mussten, so der Sprecher. Der Tanz auf der Autobahn könnte für die Feiernden ein teurer Spaß werden: Laut Polizei droht ihnen nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.