Hochsaison für Einbrecher: So schützen Sie sich

Herbst und Winter sind die klassischen Einbruchszeiten. Es reicht ein Blick in die Statistik, um zu sehen, dass die Einbruchszahlen ab Oktober deutlich in die Höhe schnellen. So auch in diesem Jahr in der Region Hannover: Bis September wurden rund 200 Einbrüche pro Monat verzeichnet, im Oktober ist die Einbruchszahl laut Polizeiangaben auf mehr als 350 gestiegen. Der Grund für den Anstieg zum Jahresende liegt auf der Hand: Die Täter arbeiten lieber im Schutz der Dunkelheit.

Messe zeigt Wege zu besserem Einbruchschutz Hallo Niedersachsen - 28.10.2017 19:30 Uhr Gerade zur dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Einbrüche wieder an. Auf der Einbruchschutzmesse in Osnabrück zeigen mehr als 20 Handwerksbetriebe, wie man vorbeugen kann.







Software soll Einbruchsorte vorhersagen

In Hannover versucht die Polizei, das Problem auf mehreren Ebenen zu bekämpfen. Neben herkömmlichen Methoden - wie einer Großkontrolle auf der Autobahn 2 in der Nacht zu Freitag, die sich gegen organisierte Einbrecherbanden richtete - setzt die Polizei auch auf moderne Technik. Noch im November soll ein Pilotprojekt namens PreMAP (Predictive mobile Analytics for Police) in Hannover starten. Zentrales Element ist eine Software, die vorhersagen soll, wo der nächste Einbruch stattfinden könnte. "Wenn es einen Einbruch gegeben hat, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 48 Stunden im Umkreis von 500 Metern erneut eingebrochen wird", sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe dem NDR. Das in Braunschweig, Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel und Wolfsburg bereits seit einigen Monaten eingesetzte PreMap-System setzt genau da an - und errechnet eine Wahrscheinlichkeit, wann und wo der nächste Einbruch stattfinden könnte. "So sind wir in der Lage, gezielte polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen", sagt Kluwe.

"Zehn goldene Verhaltensregeln"

Als weiteres Element gegen Einbrecher nimmt die Polizei Hannover die Bürger in die Pflicht. Denn die Ermittler wissen: Je länger ein Einbrecher versuchen muss, sich Zugang zu verschaffen, desto größer ist die Wahrscheinlich keit, dass er sich ein anderes Ziel sucht. Doch neben der technischen Aufrüstung von Fenstern und Türen weist die Polizei auch auf die entsprechende Anpassung des eigenen Verhaltens hin. Diese "zehn goldene Verhaltensregeln" empfiehlt die Polizei zur Prävention von Einbrüchen:



Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. Schließen Sie Ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht "bloß ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung. Einbrecher kennen jedes Versteck. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Gekippte Fenster und Balkontüren sind von Einbrechern ganz besonders leicht zu öffnen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Ihr Nachbar kann zum Beispiel den Briefkasten leeren und Zeitschaltuhren können Ihr Licht in unregelmäßigen Zeiten steuern. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Telefonnummern und vielleicht auch genaue Anschriften aus, damit Sie für den Notfall erreichbar sind. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Bei unbekannten Personen sollten Sie gegebenenfalls Nachbarn hinzuziehen. Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen und fragen Sie nach, was diese Personen wollen. Informieren Sie die Polizei, wenn Fensterscheiben klirren und im Treppenhaus Türholz splittert. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten!

