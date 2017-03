Stand: 26.03.2017 17:51 Uhr

Hannover: 600 Menschen demonstrieren für Europa

Europa scheint doch mehr Menschen am Herzen zu liegen, als es manchmal scheint. Die "Pulse of Europe"-Bewegung bringt Menschen auf die Straße. Am Sonntag haben in Hannover mehr als 600 Menschen für die europäische Idee demonstriert. Auch in Hildesheim und Braunschweig wurde zwischen 14 und 15 Uhr demonstriert.

Am Steintor stimmt man für Europa









"Römische Verträge" erneut unterzeichnet

Die Demos am Sonntag standen ganz im Zeichen der Unterzeichnung der Römischen Verträge vor 60 Jahren. Die Teilnehmer stimmten auf dem Steintorplatz in Hannover nicht nur die Europa-Hymne "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven an, sondern unterzeichneten auch - wie die Staats- und Regierungschef vor 60 Jahren - die Römischen Verträge auf langen Papierbahnen. Diese sollen demnächst auf die Reise gehen. Empfänger ist die Schaltzentrale der Europäischen Union in Brüssel. Um ihre Verbundenheit zu demonstrieren, bildeten die Teilnehmer zum Abschluss wieder eine Menschenkette.

Europaweit wird mittlerweile in 68 Städten demonstriert

Mittlerweile wird europaweit zeitgleich in 68 Städten für ein einiges Europa demonstriert. Begonnen hatte die "Pulse of Europe"-Bewegung Anfang des Jahres in Frankfurt/Main. Mittlerweile haben die beiden Initiatoren, ein Juristenpaar aus der Bankenmetropole, fast 23.000 Mitstreiter gewonnen. Wöchentlich kommen weitere Pro-Europäer dazu. In Hannover jedenfalls wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben den Opernplatz füllen. Dieses Mal mussten sie noch am Steintor demonstrieren, weil vor dem Opernhaus eine andere Demonstration stattfand.

"Pulse of Europe": Demos für Erhalt der EU Hallo Niedersachsen - 05.03.2017 19:30 Uhr Gegengewicht zum Rechtspopulismus wollen sie sein: Auf Initiative der Bewegung "Pulse of Europe" haben in Hannover, Hameln, Göttingen und Celle Hunderte für Europa demonstriert.







Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.03.2017 | 19:30 Uhr