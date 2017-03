Stand: 26.03.2017 14:09 Uhr

Hampel erneut Chef der Niedersachsen-AfD

Der bisherige Landeschef der Alternative für Deutschland (AfD), Paul Hampel, hat sich im parteiinternen Machtkampf um den Vorsitz durchgesetzt. Auf dem Landesparteitag in Hannover erhielt er laut einer Vertreterin der Partei 214 von 379 gültigen Stimmen und damit rund 56 Prozent. Hampels wichtigste Gegenkandidatin, die Göttinger Kreisvorsitzende Dana Guth, bekam 23 Prozent der Stimmen, Siegfried Reichert aus Hannover vereinigte 21 Prozent auf sich. Unabhängige Beobachter konnten das Ringen um den Vorsitz nicht direkt verfolgen. Denn die AfD hatte die Öffentlichkeit komplett von ihrem zweitägigen Parteitag ausgeschlossen.

Große Widerstände gegen Hampel

Vorausgegangen war ein parteiinterner Streit: Kritiker werfen Hampel einen autoritären Führungsstil vor. Mehrere Kreisverbände hatten in den vergangenen Wochen gegen Hampel rebelliert. In Ostfriesland war der komplette Kreisvorstand aus Protest zurückgetreten. Der ehemalige Chef der AfD in Leer, Holger Pieters, hat den Leeraner Aufbruch gegründet, dem sich rund 20 AfD-Mitglieder angeschlossen haben. Kritiker werfen Hampel neben dem autoritären Führungsstil eine zu große Nähe zum rechtsextremen Rand vor. "Wir brauchen einen Landesvorsitzenden, der alle an einen Tisch holt und die Partei eint", sagte Guth NDR 1 Niedersachsen vor dem Parteitag.

AfD-Mitglieder erwarten knappes Ergebnis

Entsprechend gereizte Stimmung herrschte laut Teilnehmern dann auch am Wochenende beim Parteitag. Die aufgeladene Atmosphäre und der innerparteiliche Streit hatten wohl auch dazu geführt, dass die für Sonnabend erwartete Kampfabstimmung um den Vorsitz des Landesverbandes verschoben wurde. Erwartet wurde dann auch ein knappes Ergebnis. "Das wird hier kein Durchmarsch für Hampel", sagte das Stader AfD-Mitglied Lars Seemann.

AfD will Einigkeit demonstrieren

Teilnehmer des Parteitages betonten den Wunsch nach Einigkeit. "Der Einigungswille ist da, denn alle haben Angst, dass hier ein Ballon platzt und die Situation unkontrollierbar wird", sagte der Harbuger AfD-Kreisvorsitzende Jens Krause vor Journalisten. Der Gesprächsbedarf der versammelten Parteimitglieder sei enorm. "Wir haben mit überdeutlicher Mehrheit festgestellt, dass eine Aussprache stattfinden soll."

Hampel trotz Vorwürfen Spitzenkandidat

Erst kürzlich hatte Hampel einen Etappensieg für sich verbuchen können: Trotz zahlreicher Vorwürfe sicherte er sich souverän den ersten Listenplatz für die Bundestagswahl. Hampels Gegner indes beklagen, dass bei der Wahl der Bundestagskandidaten nicht alles sauber abgelaufen sei.

