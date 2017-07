Stand: 13.07.2017 15:40 Uhr

Hamelner Schützenvereins-Chef droht Haftstrafe

Fünfeinhalb Jahre Haft hat die Staatsanwaltschaft Hannover für den ehemaligen Ehrenpräsident des Schützenvereins Hameln 2000, Enzo B., am Donnerstag gefordert. Der Mann ist wegen schwerer Bestechlichkeit in 53 Fällen angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, illegal mit Waffenbesitzkarten gehandelt zu haben.

Im Prozess gegen einen Hamelner Sportschützenverein hat die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers gehalten. Dem Hauptangeklagten wird illegaler Handel mit Waffenbesitzkarten vorgeworfen.







Bewährungsstrafen für Helfer

Dabei geholfen haben sollen ihm der erste und zweite Vorsitzende des Vereins. Für sie fordert die Staatsanwaltschaft Bewährungsstrafen von 21 und 15 Monaten sowie Geldauflagen in Höhe von 4.000 bis 6.000 Euro. Zwischen 2013 und 2016 sollen in dem Schützenverein Sachkunde-Nachweise verkauft worden sein, die für den Erwerb von großkalibrigen Waffen notwendig sind.

Über 70.000 Euro durch Handel mit Nachweisen

Sachkundenachweise sind nötig, um Waffenbesitzkarten erhalten zu können. Das für die Nachweise nötige Wissen muss eigentlich in einem Lehrgang erworben werden. Im Fall des Hamelner Schießsportvereins sollen die Prüfungen aber laut Anklage entweder gar nicht stattgefunden haben - oder die Prüfungsfragen und -antworten wurden vorab verraten. Zumeist sollen die Angeklagten dafür 1.600 Euro verlangt haben. Insgesamt soll mit dieser Masche allein der Hauptangeklagte Enzo B. rund 70.000 Euro eingenommen haben.

Kommende Woche wird das Urteil erwartet

"Mit ihrem Verhalten haben die Angeklagten dazu beigetragen, dass Personen über Schusswaffen verfügten, die nicht dazu befähigt waren und so eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellten", so die Staatsanwältin Anke Holznagel am Donnerstag.

Enzo B. sitzt wegen Fluchtgefahr bereits seit knapp 14 Monaten in Untersuchungshaft. Kommende Woche soll in dem Fall das Urteil gesprochen werden.

