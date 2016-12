Stand: 28.12.2016 14:43 Uhr

Gronau: Mann 30 Stunden lang misshandelt

In einem Mehrfamilienhaus in Gronau (Landkreis Hildesheim) hat sich kurz vor Weihnachten ein Gewaltexzess zugetragen: Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, soll dort ein Mann mehr als 30 Stunden lang festgehalten, geschlagen und sexuell gedemütigt worden sein. Auslöser war nach Angaben der Behörde offenbar ein Streit um eine Flasche Wodka. Zwei Männer und eine Frau sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft Hildesheim bestreiten die Beschuldigten die Tat allerdings. Das 36 Jahre alte Opfer liegt mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus und muss wahrscheinlich im Gesicht operiert werden.

Opfer erlebt 30-stündiges Martyrium

Der Mann war zwei Tage vor Heiligabend bei seiner Nachbarin zu Besuch gewesen. Die 46-Jährige feierte ihren Geburtstag nach. Zu Gast waren auch ihr Ex-Mann und ein weiterer Nachbar. Unter heftigem Alkoholeinfluss eskalierte schließlich der Streit. Es folgte ein regelrechtes Martyrium für den 36-Jährigen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sollen seine drei Peiniger ihn unter anderem mit Tritten, Schlägen gegen den Kopf und Würgen malträtiert haben. Erst an Heiligabend gelang es dem Mann, die Wohnung zu verlassen und die Rettungskräfte zu rufen.

