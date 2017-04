Stand: 08.04.2017 11:46 Uhr

"Hände weg!" - Garbsen gegen Bordellbetreiber

"Sehr geehrter Herr Unerwünscht", lautet die Anrede in einem offenen Brief von Garbsens Bürgermeister Christian Grahl (CDU). "Herr Unerwünscht", das ist der unbekannte Betreiber eines geplanten Großbordells in der Stadt in der Region Hannover. Der Absender nennt sich nur "Die Betreibergesellschaft". In einem anonymen Brief vom 2. April versucht diese, Grahl von den Vorteilen des geplanten Betriebs zu überzeugen. Die deutliche Antwort des Bürgermeisters vom 5. April: "Hände weg von unserer Stadt!"

"Wellness-Oase für den Mann"

Die mutmaßlichen Betreiber beteuern, dass die Sorgen in der Stadt unnötig seien. Kein "Flatrate-Bordell", keine "Schmuddelecke" werde entstehen. "Wir planen eine Wellness-Oase mit Restaurant und Wellness-Bereich für den Mann", heißt es in dem anonymen Schreiben, "bei dem weibliche Gäste gegen Entgelt der Prostitution nachgehen können, sowie einen Swinger- und Event-Bereich, der nichts mit gewerblicher Prostitution zu tun hat." Die "Dienstleisterinnen" arbeiteten nur im Innenbereich, der Betrieb werde nach außen hin unauffällig gestaltet. "Es werden keine leicht bekleideten Damen anrüchig an der Straße rumlaufen", verspricht der Verfasser etwa. Man werde außerdem gerne mit der Polizei und anderen Behörden zusammenarbeiten.

Grahl: Belästigende Anrufe der Polizei gemeldet

An eine solche Zusammenarbeit glaubt der Bürgermeister ganz offensichtlich nicht. Die Polizei hat er seinerseits bereits hinzugezogen, wie er schreibt. Denn Mitglieder der "Betreibergesellschaft" hätten Ratsmitglieder "mit unangemessenen Anrufen bedrängt". Dieses Verhalten zeige, dass die Betreiber in Garbsen fehl am Platz seien. Die Stadtverwaltung verbitte sich belästigende Anrufe, so Grahl, der fordert: "Lassen Sie das sein!"

"Sinnlos, das Projekt weiter zu verfolgen"

Die unbekannten Verfasser weisen in ihrem Schreiben darauf hin, dass sie schon viel Geld in ihr Vorhaben gesteckt hätten. Zudem habe das Bauamt der Stadt selbst sie an den Standort verwiesen. Grahl dementiert das und versichert den Absendern, "dass es sinnlos ist, das Projekt weiter zu verfolgen". Die Ablehnung in der Stadt sei eindeutig.

Protest in Fürstenau hat nicht gefruchtet

Mit allen Mitteln will die Stadt Garbsen sich gegen das Großbordell wehren - andernorts hat die Verwaltung für ein ähnliches Projekt am Ende grünes Licht gegeben. In Fürstenau (Landkreis Osnabrück) waren Politik und Verwaltung zwar nicht erfreut über die entsprechende Bauanfrage, stimmten letztlich aber zu. "Es ist das kleinere Übel, weil wir ansonsten an vielen Stellen die Möglichkeit hätten, Bordelle zu bekommen - nämlich über gewerbliche Zimmervermietung in eher ungeordneten Verhältnissen", sagte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken (SPD). Ein Argument, mit dem auch die "Betreibergesellschaft" in Garbsen ihr Projekt verteidigt.

