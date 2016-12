Stand: 29.12.2016 21:07 Uhr

Erste neue katholische Kirche seit 20 Jahren

Stell dir vor, es ist Sonntag, und niemand geht in die Kirche. In vielen Gemeinden im Land bleibt die Mehrzahl der Kirchenbänke am Wochenende leer, in den vergangenen Jahren wurden deshalb zahlreiche Kirchen in Niedersachsen aufgeben und umgewidmet. In der Pfarrgemeinde Heilig Geist in Altwarmbüchen (Region Hannover) ist jetzt aber das Gegenteil der Fall: Zum ersten Mal seit gut 20 Jahren ist im Bistum Hildesheim eine Kirche neu gebaut worden. Bischof Norbert Trelle wird die Kirche Heilig Kreuz am 8. Januar mit einer feierlichen Messe einweihen.

Kosten konnten gesenkt werden

Die Vorgängerkirche in der Nähe des neuen Standortes war profaniert und abgerissen worden, weil sie laut Bistum in den 1970er Jahren als Provisorium errichtet worden war und erhebliche Baumängel hatte. Der Neubau der Kirche sei durch verschiedene Faktoren ermöglicht worden, so das Bistum. Die Kosten von rund 1,8 Millionen Euro konnten demnach um mehr als eine Million Euro gesenkt werden, weil die Pfarrgemeinde das Grundstück, auf dem die alte Kirche stand, an die Gemeinde Isernhagen verkaufen konnte. Die restlichen Baukosten von rund 770.000 Euro trugen das Bistum und die Pfarrgemeinde. Außerdem hätten Ehrenamtliche ein Patenschaftsprojekt für den Neubau auf die Beine gestellt, das bislang mehr als 7.000 Euro eingebracht hat.

Café im Vorraum

Die neue Kirche solle auch eine Neuausrichtung symbolisieren: "Mit einer offenen Fassade und multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten will sie sich noch stärker gegenüber der Stadtgesellschaft öffnen", so das Bistum. Die Eingänge sind ebenerdig, die Kirche steht so nah am Bürgersteig, dass Passanten direkt in die Gemeinderäume und Flure schauen können. Im Vorraum der Kirche soll zudem ein Café entstehen.

Weitere Informationen Sankt Joseph ist schon fast evangelisch Die katholische Kirche Sankt Joseph in Wolfsburg ist profaniert. Damit ist sie ein weltliches Gebäude. Die Christusbrüder können daraus nun ein evangelisches Gotteshaus machen. (27.11.2015) mehr Die schönsten Kirchen Niedersachsens Kirche im NDR Von Emden über Buxtehude bis Hameln - die Kirche im NDR ist regelmäßig zu Gast in den Gemeinden. Hier finden Sie einen Überblick über die Porträts. mehr Katholische Kirche reduziert Gemeinden radikal Weil es immer weniger Gläubige gibt, legen Bistümer seit Jahren kleine Gemeinden zusammen. In Hildesheim ist der Prozess fast beendet. In Osnabrück soll es 2018 so weit sein. (30.10.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2016 | 07:30 Uhr