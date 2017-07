Stand: 14.07.2017 19:10 Uhr

Ende einer Ära - Marlis Fertmann sagt "Tschüss!"

Marlis Fertmann, 19 Jahre lang Fernsehchefin im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen sowie 20 Jahre lang stellvertretende Funkhausdirektorin, ist am Freitag feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. "Marlis Fertmann ist eine starke Frau, das ist für uns ein Verlust. Sie geht zu einem Zeitpunkt, an dem es richtig viel Erfolg gibt", sagte Lutz Marmor, Intendant des NDR, im Rahmen der Verabschiedung. Am 1. Februar 1997 war die gebürtige Lemgoerin als neue stellvertretende Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen nach Hannover gewechselt. Zuvor leitete sie das Schleswig-Holstein-Magazin im NDR Fernsehen und arbeitete bei NDR 1 Welle Nord.

Marlis Fertmann: Abschied nach zwei Jahrzehnten Niedersachsen 18.00 Uhr - 06.07.2017 18:00 Uhr Marlis Fertmann ist am Freitag in den Ruhestand verabschiedet worden. NDR Intendant Marmor und Landesfunkhauschef Beyer erinnern sich an die Zusammenarbeit mit der Fernsehchefin.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dem NDR Klassik Open Air bleibt sie treu

Sechs verschiedene Ministerpräsidenten regierten das Land Niedersachsen in ihrer Ära - von Gerhard Schröder bis hin zu Stephan Weil (beide SPD). Auch die EXPO 2000 fiel in "ihre" Zeit in der Landeshauptstadt. Untrennbar verbunden mit dem Namen Marlis Fertmann ist ohne Zweifel das NDR Klassik Open Air am Neuen Rathaus von Hannover: Seit 2014 wird hier immer im Sommer eine Oper in Kooperation mit der NDR Radiophilharmonie auf die große Bühne gebracht. Diese "Oper für alle" lockt immer wieder Tausende Zuschauer in den Maschpark, die das Spektakel auf der Bühne auf einer riesigen Videoleinwand verfolgen. In diesem Jahr, genauer gesagt am 22. Juli, wird "Rigoletto" von Giuseppe Verdi gezeigt. Ihr Engagement für diese Veranstaltung will Marlis Fertmann fortführen.

Ihre Zeit wirkt nach in Hannover - auch deutlich sichtbar auf dem Gelände des Landesfunkhauses: Neu- und Umbauten sind der scheidenden Fernsehchefin zuzurechnen. Die Gründung der Spätnachrichtensendung NDR Aktuell 21.45 Uhr, die täglich aus Hannover gesendet wird, geschah ebenso zu ihrer Amtszeit wie die Vergrößerung des Online-Bereichs. Die Nachfolgerin von Marlis Fertmann steht bereits fest: Ab 1. August wird Andrea Lütke neue Fernsehchefin.

Weitere Informationen NDR Klassik Open Air: "Rigoletto" in Hannover Die "Oper für alle" geht in die vierte Runde: Verdis "Rigoletto" ist im NDR Klassik Open Air 2017 in Hannover zu erleben. Alle Bilder, Videos und Informationen gibt es hier. mehr

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 14.07.2017 | 18:00 Uhr