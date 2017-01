Stand: 19.01.2017 17:32 Uhr

Elefantenbaby in Hannover: Trio ist komplett

Bei den Elefanten im Zoo Hannover ist ein richtiger Babyboom ausgebrochen: Innerhalb weniger Wochen ist am Donnerstag das dritte Kind zur Welt gekommen. Nach Angaben des Zoos sind Mutter "Manari" und ihr Nachwuchs wohlauf und sollen sich in den nächsten Tagen hinter den Kulissen aneinander gewöhnen. Die anstehende Geburt habe Pfleger und Tierärzte diese Woche mit langen Nachtwachen auf Trab gehalten. Nach knapp zwei Jahren Tragzeit sei das Elefantenbaby dann am Donnerstagmorgen um 6.43 Uhr gesund zur Welt gekommen. Zwei Elefanten-Kinder waren bereits am 22. und 23. Dezember geboren worden, Elefantenbaby Nummer Vier wird im April erwartet. Alle Jungtiere sind noch namenlos.

