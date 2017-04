Stand: 05.04.2017 15:53 Uhr

Elefanten-Misshandlung? Zoo analysiert Videos

Die Tierrechtsorganisation PETA hat gegen den Zoo Hannover Strafanzeige wegen Tierquälerei erstattet. Hintergrund sind heimlich erstellte Filmaufnahmen, die das ARD-Magazin "Report Mainz" am Dienstagabend ausgestrahlt hatte. Darauf ist zu sehen, wie Pfleger bei der Dressur junger Elefanten einen sogenannten Elefanten-Haken einsetzen. Aus Sicht von PETA belegen die Videoaufnahmen, dass die Jungtiere misshandelt werden. Der Zoo hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. "Wir sind ein Zoo der Tierschutz liebt und lebt", sagte Geschäftsleiter Andreas Casdorff. "Ich habe weiterhin totales Vertrauen in meine Mitarbeiter, wir werden uns aber alles genau nochmal anschauen", sagte er. "Sollte irgendwo ein Fehlverhalten stattgefunden haben, werden wir konsequent handeln."

Zoo Hannover wird Tierquälerei vorgeworfen NDR//Aktuell - 05.04.2017 16:00 Uhr PETA hat Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Elefanten im Zoo Hannover mit einem Elefantenhaken geschlagen werden. Der Leiter des Zoos will die Vorfälle untersuchen.







Zoo-Chef "emotional berührt und schockiert"

Nach Ansicht des Zoos würden die Elefanten durch den Haken lediglich geführt. Die Dressur habe außerdem den Zweck, die Elefanten auf medizinische Untersuchungen vorzubereiten, hieß es vonseiten des Zoos. Dennoch zeigte sich Casdorff "emotional berührt und schockiert über den Zusammenschnitt dieser verschiedenen Szenen", wie er sagte. Er wolle die Bilder nicht bestreiten, aber die Zusammenhänge klären - was vor und nach den einzelnen Szenen passiert sei.

Tierschutzbeauftragte: "Hatte das vom Zoo nicht erwartet"

Kritik am Zoo kommt nicht nur von Peta, sondern auch von der Tierschutzbeauftragten des Landes, Michaela Dämmrich. "Ich hatte nicht erwartet, dass im Zoo Hannover die Tiere so dressiert werden", sagte sie. Es müsse nun geklärt werden, inwieweit Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes betroffen sei, laut dem Tieren nicht ohne vernünftigen Grund Leiden und Schmerzen zugefügt werden dürften. Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte am Dienstag überdies den direkten Kontakt der Pfleger zu den Tieren. Für die Jungtiere bedeute dies Angst und Stress. Insgesamt hält der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, die Elefantenhaltung in Zoos für "nicht mehr tragbar."

Verschiedene Haltungsarten von Elefanten Bei der traditionellen Haltung "direct contact" dominiert der Pfleger das Tier als "Ersatz-Leittier". Die Tiere werden mittels eines Elefantenhaken "gepikst" oder bedroht, um den Menschen als ranghöchstes Tier zu etablieren. Das Sozialverhalten der Elefanten werde dabei gestört, so der Deutsche Tierschutzbund.

dominiert der Pfleger das Tier als "Ersatz-Leittier". Die Tiere werden mittels eines Elefantenhaken "gepikst" oder bedroht, um den Menschen als ranghöchstes Tier zu etablieren. Das Sozialverhalten der Elefanten werde dabei gestört, so der Deutsche Tierschutzbund. Experten empfehlen daher " protected contact ": Hier arbeiten die Pfleger durch eine Abtrennung hindurch mit den Elefanten.

": Hier arbeiten die Pfleger durch eine Abtrennung hindurch mit den Elefanten. In größeren Anlagen sei auch eine Haltung mit "no contact" möglich. Der Mensch nehme hierbei etwa auch keinen Einfluss auf die Körperpflege des Elefanten.

