Stand: 09.11.2017 09:44 Uhr

Dreckige Luft: Umwelthilfe verklagt Hannover

Wegen zu hoher Stickstoffdioxid-Werte in Hannover will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge erzwingen. Die Organisation werde die Klage in den nächsten Wochen beim Verwaltungsgericht einreichen, kündigte der Bundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch, an. In der Stadt werde der zulässige Grenzwert seit Jahren immer wieder deutlich überschritten, so die DUH in einer Pressemitteilung. Ziel der DUH: Die Stickstoffdioxid-Grenzwerte sollen "schnellstmöglich", also bereits im Jahr 2018, eingehalten werden.

Videos 01:35 Schlechte Luft in Hannover NDR//Aktuell An vielen Hauptstraßen in Hannover sind die Stickstoffbelastungen zu hoch. Regelmäßig werden die Grenzwerte überschritten. Jetzt drohen im schlimmsten Fall Fahrverbote. Video (01:35 min)

DUH: Politik ist der Gesundheit der Bürger verpflichtet

Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat bereits vom Bund gefordert, die sogenannte Blaue Plakette einzuführen. Dies würde ein Fahrverbot für umweltschädliche Fahrzeuge in den Innenstädten bedeuten. Von einem generellen Dieselverbot an der Leine hält er aber nichts. Es gebe Dieselfahrzeuge, die seien umweltgerechter als Benziner, sagte Schostok im September gegenüber NDR 1 Niedersachsen. DUH-Chef Resch wirft nun Ministerpräsident Stephan Weil und Verkehrsminister Olaf Lies (beide SPD) vor, Fahrverbote aktiv zu verhindern. Bundesländer, in denen bislang keine Städte verklagt wurden, täten so, als sei die Luftqualität in ihrem Land ohne Bedeutung, so Resch zu NDR 1 Niedersachsen. Die Politik sei aber nicht nur der Automobilwirtschaft, sondern auch der Gesundheit der Bürger verpflichtet.

Weitere Informationen Das Geschäftsmodell der Deutschen Umwelthilfe Die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg beeinflusst Fahrverbote auch in anderen Städten - und stößt womöglich die Autoindustrie noch tiefer in die Krise. Mehr bei swr.de. extern

Mehr Tote wegen dreckiger Luft als durch Unfälle

Auch gegen Schleswig-Holsteins Umweltministerium will die DUH Klage einreichen. Den niedersächsischen Städten Osnabrück, Oldenburg und Hildesheim drohen ebenfalls Klagen. In Stuttgart, Düsseldorf und München war die Umwelthilfe bereits vor den Verwaltungsgerichten erfolgreich. Die DUH schreibt in ihrer Mitteilung unter Berufung auf die Europäische Umweltbehörde (EEA), dass allein in Deutschland jährlich 12.860 vorzeitige Todesfälle auf die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid zurückgehen. Das seien fast viermal so viele, wie durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen.

Weitere Informationen Hannover: OB Schostok fordert Blaue Plakette Hannovers Oberbürgermeister Schostok plädiert für die Blaue Plakette und damit für ein Verbot umweltschädlicher Autos in der Innenstadt. Nicht nur der Landeshauptstadt drohen Klagen. (14.09.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2017 | 09:00 Uhr