Domotex: Fischgrät-Muster und Vintage-Look

Kuscheliger Hochflor oder praktischer Kurzflor, Wolle oder Nadelvlies, getuftet oder gewebt: Auf dem hannoverschen Messegelände dreht sich seit Sonnabend wieder alles rund um Teppiche und Bodenbeläge. Dort hat die Domotex begonnen, die nach Veranstalterangaben die weltgrößte Fachmesse ihrer Art ist. An insgesamt vier Tagen erwarten die Organisatoren etwa 40.000 Besucher. 1.400 Unternehmen aus 60 Ländern stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Dazu gehören maschinell und handgefertigte Teppiche, textile und elastische Bodenbeläge ebenso wie Parkett, Laminat, Holzfußböden und Outdoor-Beläge sowie die dazugehörigen Verlegetechniken, heißt es von den Organisatoren.

Heute schon die Trends von morgen sehen

Bei den Kunden hoch im Kurs stehen nach den Worten von Messesprecherin Katharina Siebert derzeit naturnahe Stoffe und authentische Oberflächen sowie Teppichböden in Form von Fliesen und Planken. Im Trend liegen dabei sandige Töne, extravagante grafische Muster und bunte Farben, so Siebert weiter. Daneben stoße auch der sogenannte Vintage-Look, der die Holzmaserung mit Astlöchern und Kernrissen imitiert, auf Nachfrage. "Auch Fischgrätmuster sind absolut gefragt, das ist deutlich zu sehen", erklärte die Messesprecherin. Fünf Designstudios aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei wollten zudem die Trends der Zukunft zeigen. Die schönsten Designer-Teppiche werden am Sonntag gekürt. Dann wird bereits zum zwölften Mal der "Carpet Design Awards" verliehen. Er gilt als die wichtigste Auszeichnung für moderne handgefertigte Teppiche. 24 Teppiche sind im Finale.

