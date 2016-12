Stand: 31.12.2016 09:31 Uhr

Das Wolfsfoto aus Hameln: Fake oder nicht? von Alexander Nortrup

Ist das Wolfsfoto aus einem Waldstück im Landkreis Hameln-Bad Pyrmont echt? Hat die Begegnung zwischen Hobby-Fotograf Thomas Fietzek und dem Raubtier in wenigen Metern Abstand tatsächlich stattgefunden? Oder handelt es sich um ein Fake, ein Bild, das irgendwo, aber nicht nahe Hameln entstanden ist oder gar am Bildschirm per Software montiert und verändert wurde? Einige Nutzer auf NDR.de haben in ihren Kommentaren Zweifel an der Authentizität des Fotos geäußert. Wir wollen diese Hinweise ernst nehmen und sie überprüfen. Ganz faktisch. Das lässt sich nur vor Ort machen - deshalb habe ich mich für NDR.de auf den Weg nach Hameln-Afferde gemacht.

Hamelns Wälder mit und ohne Wolf

Wanderung zum Ort des Geschehens

Der Weg zum Ort der mutmaßlichen Wolfsbegegnung ist lang. Und er beginnt am Parkplatz des Friedhofs des Hamelner Ortsteils Afferde, am Fuße des Höhenzuges "Schecken", der sich im Landkreis über vier Kilometer Länge und zwei Kilometer Breite erstreckt. Der passionierte Fotograf Fietzek ist "seinen" Weg durch den Wald, hinauf auf seinen bevorzugten Aussichtspunkt, erst heute morgen gegangen, erzählt er. Nun wandern wir gemeinsam auf einer steilen Schotterpiste ordentlich bergauf, knapp 150 Höhenmeter. Zwischendurch folgen Partien, die matschig und mit Blättern bedeckt sind. Nach etwa einer halben Stunde erreichen wir ein Plateau am Ende des Buchenwaldes. Und haben Hameln im Licht der Nachmittagssonne unter uns.

Zwei Fotos im Vergleich

An genau dieser Stelle, so sagt er, war Fietzek auch am 21. Dezember zur etwa gleichen Uhrzeit - gegen 15.30 Uhr - unterwegs. Sein Plan: Fotos vom Stadt-Panorama schießen. Stattdessen lichtete er in einem Schnappschuss ein Tier ab, das vom Wolfsberater eindeutig als Wolf identifiziert wurde. Kann sein Bild von einem Wolf, der einen Waschbär im Maul hält, hier entstanden sein? Ich halte das ausgedruckte Foto hoch, vergleiche die Form von Bäumen und Sträuchern damit. Nach einigem Hin und her finde ich tatsächlich exakt die Bäume, die auch hinter dem fotografierten Wolf zu sehen sind. Ich schieße ein Vergleichsfoto (es ist in dem Slider-Element unter dem ersten Absatz zu sehen).

Aus der Hüfte geschossen

Aus einem anderen Land oder einer anderen Region Deutschlands stammt das Foto also ganz offenbar nicht. Es kann genau in diesem Waldstück entstanden sein. Aber warum ist der Fotograf in Fietzeks Foto quasi auf Augenhöhe mit dem Tier, obwohl sich der Hamelner doch auf einer Anhöhe befand? Der Grund ist vor Ort schnell erkannt: Der Abhang zum Tal hin ist nicht so steil, wie man vermuten könnte. Um eine andere Perspektive zu bekommen, ist es möglich, ein paar Schritte nach unten zu gehen. Genau das tat Fietzek - und deshalb befand sich seine Kamera nur noch auf Hüfthöhe des etwa fünf Meter entfernten Wolfes, der oben auf dem Plateau vorbeilief.

Eine andere Kamera für das Fernsehen

Videos 02:39 min Der Wolf jagt in Hamelns Wäldern 28.12.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Hobbyfotograf Thomas Fietzek ist im Wald bei Hameln ein besonderer Schnappschuss gelungen: ein Wolf mit einem Waschbären als Beute. Video (02:39 min)

Einige Nutzer haben auch die Aufnahmen des NDR Magazins Hallo Niedersachsen ins Grübeln kommen lassen. Dort ist Fietzek mit einer Kamera und einem Objektiv zu sehen, die das Foto möglicherweise anders hätten aussehen lassen. "Bei dem Fernsehtermin für Hallo Niedersachsen hatte ich meine größere Kamera, die Canon 5 D Mark II, und das Variozoom-Objektiv dabei", erklärt der 59-Jährige. "Am fraglichen Tag habe ich aber mit der Canon 40D und dem 17-40mm-Weitwinkel fotografiert, die leichter und für Spaziergänge sehr viel praktischer sind." Die Begehung des Ortes macht für mich deutlich: Hier ist dieses Foto entstanden. Für alle offenen Fragen finden sich vor Ort Antworten. Und dass ein Wolf auf dem Bild zu sehen ist, haben Fachleute bereits bestätigt.

Gemischte Gefühle im "grünen Wohnzimmer"

Während wir an der Stelle stehen, wo das Foto entstanden ist, reden wir noch einmal über den Wolf, der in Fietzeks Leben gelaufen ist. Seit mehr als einer Woche spuke ihm diese Begegnung nun im Kopf herum, sagt er. Sie habe ihm schon schlaflose Nächte bereitet - denn den Wald in seiner Umgebung beschreibt der Hamelner als "ein Wohnzimmer, nur unter freiem Himmel". Dass Menschen die Echtheit seines Erlebnisses anzweifeln, könne er ihnen nicht verbieten. Für ihn bleibt das Geschehen allerdings nicht nur deshalb real, weil der Speicherchip seiner Kamera es festgehalten hat. Es lässt ihn auch sein "grünes Wohnzimmer" inzwischen mit sehr gemischten Gefühlen betreten.

