Stand: 21.10.2017 19:45 Uhr

Camper bei Wohnwagenbrand schwer verletzt

Beim Brand eines Wohnwagens ist am Sonnabend in Hannover ein Mann schwer verletzt worden. Auf dem Gelände des Wassersport-Clubs Ahlem kam es am Nachmittag zu einer Verpuffung, wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner hätten einen lauten Knall gehört - daraufhin sei ihnen der Bewohner des Fahrzeugs mit Brandwunden entgegengelaufen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend.

44 Einsatzkräfte vor Ort

Der schwer verbrannte 48-jährige Bewohner wurde nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Feuer griff in der Folge auf drei weitere Wohnwagen über. Die 44 Einsatzkräfte konnten den Brand nach gut einer Stunde löschen. Die Höhe des Schadens ist unklar, ebenso die Ursache für die Verpuffung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz erklärt: Verpuffung Eine Verpuffung ist eine an der Explosionsgrenze ablaufende schnelle Verbrennung. Sie hat nicht das Ausmaß und die Folgen einer Explosion. Die Reaktionsgeschwindigkeiten, der Druck wie auch die freigesetzte Wärme sind geringer als bei einer Detonation, da die Konzentration des brennbaren Dampfes, Gases oder Staubes in der Luft geringer ist. (Quelle: Unfallkasse Nordrhein-Westfalen)

