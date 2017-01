Stand: 21.01.2017 12:22 Uhr

Brand zerstört in Lehrte Grundschul-Sporthalle

In Lehrte (Region Hannover) hat ein Feuer in der Nacht die Sporthalle einer Grundschule komplett zerstört. Das ganze Ausmaß der Schäden wurde am Sonnabendvormittag deutlich: Nur noch ein paar Betonpfeiler stehen. Der Rest der Halle ist weitgehend eingestürzt. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler der Polizei davon aus, dass die Halle absichtlich in Brand gesetzt wurde. Offenbar ist das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen, so ein Polizeisprecher.

Halle brennt kontrolliert ab

Als die 220 Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht am Brandort eintrafen, war die Halle laut Polizei nicht mehr zu retten. Da das Gebäude schnell als einsturzgefährdet eingestuft wurde, konnten die Flammen nicht mehr von innen bekämpft werden. Der Feuerwehr sei nichts anderes übrig geblieben, als die Halle kontrolliert abbrennen zu lassen. Zuletzt wurde noch ein Schaumteppich über die Trümmer gelegt, um die Flammen endgültig zu ersticken, sagte Lehrtes Feuerwehrsprecher Stephan Keil NDR 1 Niedersachsen.

Feuer verursacht Totalschaden

An der Sporthalle entstand laut Polizei ein Totalschaden. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei jedoch noch nicht. Die Kinder der Grundschule werden für den Sportunterricht in den nächsten Monaten auf alternative Sportstätten ausweichen müssen. In der Nachbargemeinde Sehnde war im vergangenen Sommer ebenfalls eine Sporthalle in Flammen aufgegangen. Dort war die Ursache des Feuers ein technischer Defekt.

