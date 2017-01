Stand: 08.01.2017 16:05 Uhr

Blitzeis-Nacht: Dauereinsatz im Krankenhaus

In Hannover war gestern Abend allerorten das gleiche Bild zu sehen: Menschen stützen sich auf Geländer, halten sich aneinander fest und schlurfen vorsichtig über Gehwege. Fahrradfahrer kommen auf spiegelglatten Kopfsteinpflastern ins Schleudern. Auch die meisten Autofahrer kriechen mehr als dass sie fahren. Eine Stadt in Zeitlupe - wenn nicht fast im Stillstand. Wer noch unterwegs ist, kann sich kaum halten auf den mit Blitzeis überzogenen Straßen und Gehwegen. Viele Menschen stürzen - Prellungen und Knochenbrüche sind die Folge. Für die Krankenhäuser bedeutet das: jede Menge Arbeit.

"So eine Lage haben wir nur alle vier bis fünf Jahre", sagt Jörg Isenberg, Chefarzt der Unfallchirurgie im KRH Klinikum Nordstadt. Mehr Personal gibt es trotz Blitzeis nicht. Fast muss man sagen: Zum Glück sind es nicht sogar weniger Ärzte und Pfleger als normal. Denn auch das Personal hatte wegen der extremen Glätte Schwierigkeiten, überhaupt zur Arbeit zu kommen. "Das Krankenhaus zu erreichen, war ein großes Problem. Das hatte mit Routine nichts zu tun", so Isenberg.

DWD formuliert eine klar Warnung

Die meisten Menschen kommen zwischen 19 und 21 Uhr ins Krankenhaus. Das wundert kaum: Schließlich hatten sich die Straßen und Gehwege in Hannover gegen 17.30 Uhr schlagartig in gefährliche Rutschbahnen verwandelt, als Sprühregen auf eiskalte Böden traf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte wegen der extremen Wetterlage am Abend eine klare Warnung formuliert: "Am besten zu Hause bleiben", hieß es. Bis 6 Uhr morgens galt eine Unwetterwarnung.

Prellungen, Platzwunden und Knochenbrüche

Natürlich konnte nicht jeder den Rat des DWD befolgen, zu Hause zu bleiben. Die vorläufige Bilanz der Blitzeis-Nacht im Nordstadt-Krankenhaus: 40 Patienten müssen in der Notaufnahme behandelt werden, 15 von ihnen werden stationär aufgenommen. Bis in den späten Abend suchen zumeist ältere Menschen über 60 die Klinik auf. Manche finden auch erst am Morgen ihren Weg in die Notaufnahme. Die meisten, die hier behandelt werden, sind beim Gehen gestürzt. Auch ein paar Fahrradfahrer sind unter den Patienten. Isenberg und sein Team haben es vor allem mit Knochenbrüchen zu tun - an Armen, Beinen, auch die Knie sind häufiger betroffen. Während die Prellungen und Platzwunden ambulant behandelt werden müssen, stehen bei Patienten mit Knochenbrüchen Operationen an. Nicht alle können noch am Sonntag operiert werden. Manche müssen warten.

Sturz weniger Meter vor dem Ziel

Auch Manuela Dias wird im Nordstadt-Krankenhaus behandelt. Sie liegt mit einem zweifachen Beinbruch auf der Station der Unfallchirurgie. Ihren Abend hatte die 43-Jährige sich anders vorgestellt. Sie war auf dem Weg zu einer Freundin, wollte den Abend ein wenig feiern. Wenige Meter vor dem Haus ihrer Freundin stürzte sie. Ärgerlich sei das, habe sie doch versucht, auf ihrem Weg besonders vorsichtig zu sein, erzählt Dias, die mit einem Gips im Krankenbett liegt. Zwei Operationen stehen nun an.

"Froh, dass ich einen Helm getragen habe"

Für Karin Dunse kam der Schrecken erst am Morgen. Die 63-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Hannover-Vahrenwald unterwegs. Weil sie einem Fußgänger ausweichen wollte, so erzählt sie es, während sie aufs Röntgen wartet, fuhr sie auf eine Fahrradtrasse. Doch die sei noch stark vereist gewesen: Dunse stürzte. Ihr Bein sei eingeknickt gewesen, geistesgegenwärtig brachte sie es selbst in eine gerade Position - und dann seien ihr andere schnell zu Hilfe gekommen. Ein Fußgänger, noch einer und schließlich war auch die Feuerwehr da. "Ich bin froh, dass ich einen Helm getragen haben", sagt Dunse.

700 Glätte-Unfälle in Niedersachsen

In ganz Niedersachsen hat die Polizei rund 700 Glätte-Unfälle mit mehreren Schwerverletzten und einem Toten aufgenommen. Bei der Feuerwehr in und um Hannover gingen innerhalb weniger Stunden etwa 550 Notrufe ein. Sie mussten zu rund 250 Einsätzen ausrücken. Gemessen daran gab es in der Stadt vergleichsweise wenig Schwerverletzte.

