Stand: 22.02.2017 21:25 Uhr

Blindgänger in Hannover-Linden vermutet

Erst im Juni vergangenen Jahres mussten Tausende Menschen in Hannover-Linden ihre Wohnungen verlassen. Bauarbeiter hatten zuvor Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärften die Bomben schließlich erfolgreich. Nun legen Luftbildauswertungen nach Angaben der Feuerwehr erneut nahe, dass sich weitere Blindgänger unter der Erde befinden könnten - diesmal an der Stadionbrücke, wenige Hundert Meter entfernt vom damaligen Fundort.

Krankenhaus in unmittelbarer Nähe

Noch handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen Verdacht, eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht. "Die Verdachtspunkte müssen jedoch weiter erkundet werden", heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. In der Vergangenheit bedeutete dies in der Regel, dass die Umgebung evakuiert werden musste. In unmittelbarer Nähe liegt diesmal auch ein Krankenhaus. Einzelheiten wollen Stadt und Feuerwehr am Freitag in einer Pressekonferenz mitteilen, an der auch Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) teilnehmen wird.

