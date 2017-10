Stand: 27.10.2017 13:18 Uhr

Autobatterien gehen in Hannover ans Stromnetz

In Hannover haben der Daimler-Konzern und die Stadtwerke enercity eine Kooperation gestartet: Autobauer und Energieversorger tun sich zusammen, weil jeder dem anderen bei einem Problem helfen kann. Enercity gleicht Netzschwankungen künftig mit Autobatterien von Daimler aus, Daimler hat dadurch eine Verwendung für seine E-Auto-Ersatzbatterien. Am Stadtwerke-Standort in Herrenhausen hat nach rund einem Jahr Bau einer der größten Batteriespeicher Europas den Betrieb aufgenommen, wie beide Unternehmen mitteilten.

Batterien springen bei Engpässen ein

Für enercity bedeutet die Fusion mehr Verlässlichkeit in Zeiten, in denen die Stromeinspeisung insbesondere aus Erneuerbaren Energien zunehmend schwankt: Wind und Sonne produzieren eben nicht immer gleich viel Strom. Ist der Bedarf gerade höher als die vorhandene Energie, springen die Batterien ein. "Sie gleichen mit ihrer Speicherkapazität die Energieschwankungen nahezu verlustfrei aus", teilten enercity und Daimler mit. 1.800 Batteriemodule sind bereits am Netz, bis Frühjahr 2018 sollen es 3.240 werden. Die Anlage soll dann insgesamt 17,4 Megawattstunden speichern können.

E-Mobilität wird wirtschaftlicher

Für Daimler ist der Speicher ein Batterie-Ersatzteillager für Elektroautos der Marke Smart. Die Vorteile für den Konzern: Die Ersatzbatterien werden in der Zeit, in der kein Auto sie braucht, trotzdem verwendet. Würden sie ungenutzt gelagert, nähmen sie Schaden. Zweitens steigert dieses Geschäftsmodell die Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität: Als Strom-Back-up bringen die Batterien zusätzliches Geld ein.

Und das bleibt komplett bei Daimler: Die Batteriesysteme baut die hundertprozentige Tochter Accumotive, das Batteriespeichersystem hat Mercedes-Benz Energy - ebenfalls hundertprozentige Daimler-Tochter - produziert und entwickelt. Beide Firmen haben ihren Sitz im sächsischen Kamenz. Enercity ist derweil für die Stromvermarktung zuständig.

Fortschritt für Energiewende und alternative Antriebe

Neben dieser "Win-win-Situation" für beide Unternehmen sei der Batteriespeicher auch ein Beitrag zum Klimaschutz, betonen enercity und Daimler: Er bringe sowohl die Energiewende als auch alternative Antriebe voran. Denn Erneuerbare Energien könnten effektiver in die Versorgung integriert und die Kosten der E-Mobilität gesenkt werden.

Auch BMW-Akkus produzieren Strom

MDR.de Link Schlappe Akkus speichern Windenergie Akkus aus E-Autos bekommen bei BMW in Leipzig ein zweites Leben. Mit ihrer Hilfe speichert der Autohersteller den Strom seiner vier werkseigenen Windkrafträder. MDR.de berichtet. extern

Die Nutzung von Batterien zum Ausgleich von Energieschwankungen ist unterdessen keine neue Idee. Derartige Kooperationen zwischen Energieversorger und Autobauer gibt es jedoch noch nicht so viele. Vattenfall probiert es bereits mit BMW. Der Konzern lieferte zunächst gebrauchte Batterien, nun sollen auch neue eingesetzt werden, um die Netzstabilität zu gewährleisten. In Hamburg wird nach Angaben von Vattenfall ein sogenanntes Speicherregelkraftwerk aus Batterien gebaut. Beteiligt sind dort auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) und das Unternehmen Nordex.

BMW hat zudem am Donnerstag in Leipzig ein Speicherlager für gebrauchte Auto-Akkus in Betrieb genommen, das ähnlich funktioniert: Werkseigene Windräder versorgen die Akkus mit Strom. Liefert der Wind mal zu wenig Energie, sorgen die Akkus wiederum für Ausgleich.

Kieler forschen an leistungsstarker Autobatterie NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.09.2017 12:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Die Universität Kiel arbeitet zusammen mit einer Firma aus Baden-Württemberg an einer leistungsstärkeren Autobatterie, mit der Elektroautos viele Hundert Kilometer fahren können.







