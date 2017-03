Stand: 30.03.2017 16:45 Uhr

Angriff auf Obdachlosen: Verdächtiger ermittelt

Im Fall des lebensgefährlichen Angriffs auf einen Obdachlosen in Hannover am 22. März hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 24-Jährigen, wurde Haftbefehl erlassen. Aufgefallen war den Ermittlern der Mann, weil er in der gleichen Nacht nur wenige Stunden später mit einer Glasflasche einen weiteren Mann, einen 48-Jährigen, angegriffen haben soll - ebenfalls am Raschplatz. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. Das 48-jährige Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Videos 02:02 min Bei Obdachlosen "nicht wegschauen" 23.03.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Der Angriff auf einen Obdachlosen mache ihn fassungslos, sagt Rainer Müller-Brandes, Diakoniepastor für Hannover. Wohnungslose seien "die Schwächsten der Schwachen". Video (02:02 min)

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

"Im Rahmen der Auswertung der Videoüberwachung konnten die Ermittler einen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags gegen den 24-Jährigen erhärten. Er steht im Verdacht, den Obdachlosen mit einem Pflasterstein angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben", hieß es weiter von der Polizei. Der 24-jährige Verdächtige hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover ebenfalls keinen festen Wohnsitz. Der Mann wurde zunächst wegen psychischer Auffälligkeiten in eine Klinik eingewiesen - nach etwa 24 Stunden wurde er dann in einem sogenannten beschleunigten Verfahren festgenommen. Ein Haftrichter hat am Donnerstag Untersuchungshaft für den Verdächtigen angeordnet.

Der 41-jährige Obdachlose, Opfer des ersten Angriffs der Nacht, ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Lebensgefahr könne aber immer noch nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei weiter.

