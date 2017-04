Stand: 28.04.2017 09:30 Uhr

A 2: Mutter und Sohn sterben bei Lkw-Unfall

Eine Frau und ihr zehnjähriger Sohn sind am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen. Offenbar hatte der 59-jährige Fahrer eines Sattelzuges das Ende eines Staus in Richtung Berlin übersehen und war auf den Geländewagen aufgefahren. Dabei schob er den Pkw auf einen zweiten Sattelzug. Der Geländewagen wurde zwischen den Lastwagen eingequetscht. Durch die Wucht des Aufpralls riss das Führerhaus des Unfallverursachers ab. Der vordere Lastzug kippte um. Der zerstörte Pkw kam auf dem mittleren Fahrstreifen zu liegen. Die 43-Jährige und das Kind, die in dem Auto eingeklemmt wurden, erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Beide Lastwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Tote bei schwerem Unfall auf A 2 27.04.2017 21:45 Uhr Autor/in: Christian Domke Auf der A 2 hat eine schwere Karambolage zwischen zwei Lkw und einem Pkw am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert. Die beiden Pkw-Insassen sind bei dem Unfall verunglückt.







Zeugen gesucht

Für die Bergung war die A 2 zwischen Rehren und Lauenau für mehrere Stunden voll gesperrt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Stau. Nach Angaben der Polizei haben mehrere Augenzeugen bereits zu dem Unfall ausgesagt, bei dem insgesamt ein Schaden von 300.000 Euro entstanden ist. Die Ermittlungen in dem Fall sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Zeugen des Unfalls werden daher weiterhin gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 18 88 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.04.2017 | 06:30 Uhr