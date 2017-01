Stand: 24.01.2017 15:44 Uhr

"Wie jemand von heute"

"Wie jemand von heute", sagt Regine Schulz über das Aussehen von Idu II. Das ist erstaunlich, ist Idu II doch seit mehr als 4.000 Jahren tot. Doch dank harter wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit können Besucher des Roemer- und Pelizaeus-Museums in Hildesheim seit Dienstag in die Welt dieses alten Ägypters namens Idu eintauchen. Auf Grundlage einer digitalen Gesichtsrekonstruktion des einst hohen Beamten entstand ein nachgebildeter Kopf inklusive der Frisur aus dem Jahr 2.200 vor Christus. Regine Schulz, Direktorin des Museums, ist begeistert: "Ich hätte ihn mir vorher nicht so lebendig vorgestellt. Er könnte mein Onkel sein."

Mit Kopfstütze ins Grab

Idu II gilt als die am besten erforschte ägyptische Mumie aus dem Alten Reich. Der Name weist übrigens nicht auf eine Herrscherdynastie hin: Das Grab des hohen Beamten Idu wurde in der Nähe des Grabes eines anderen Idu entdeckt. Um die beiden auseinanderzuhalten, nannten die Forscher sie "Idu I" und Idu II" - also "zwei" und nicht "der Zweite". Das Museum widmet "Herrn Idu", wie ihn die Mitarbeiter auch mal respektvoll nennen, jetzt einen eigenen Raum. Neben dem Skelett und Idus Sarg aus Zedernholz sind die digitale Gesichtsrekonstruktion und der nachgebildete Kopf zu sehen. Auch der Grabschatz des Beamten ist ausgestellt. Zu ihm zählen eine Kopfstütze, mehrere Beamtenstäbe, Muschelschalen sowie Reste von Goldschmuck.

Rechtshänder, nicht muskulös

Seit den 1980er-Jahren beschäftigen sich Forscher mit der Mumie und fanden etliche Details heraus: Der Altägypter war etwa 1,66 Meter groß, Rechtshänder und nicht gerade muskulös. Man weiß sogar, dass er trotz seiner sieben Beamten-Positionen unter Pharao Pepi II. ab und an auch gehungert haben muss, was die Forscher an Linien in den Knochen der Mumie ablesen. Zudem litt Idu II unter Rückenproblemen und Krampfadern.

