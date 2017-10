Stand: 15.10.2017 09:32 Uhr

40-Jähriger bei Messerattacke schwer verletzt

Im Streit hat ein 28-Jähriger in Hannover-Misburg am frühen Sonntagmorgen auf einen Mann eingestochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das 40-jährige Opfer dabei schwer verletzt. Dem Polizeibericht zufolge hatten beide Männer zusammen mit einem weiteren Mann in der Wohnung des Opfers Alkohol getrunken. Ohne Vorwarnung habe der Tatverdächtige nach einem Messer gegriffen und das Opfer am Rücken verletzt.

Tatverdächtiger festgenommen

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr. Den Tatverdächtigen konnten die Beamten noch in der Wohnung vorläufig festnehmen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

