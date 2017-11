Stand: 20.11.2017 15:17 Uhr

XXL-Weihnachtsbäume für Reichstag und Co.

(XXL-)Oh, Tannenbaum für alle: Die niedersächsischen Landesforsten schlagen seit Montag wieder Riesen-Weihnachtsbäume, die in der Adventszeit ausgewählte Orte in Deutschland schmücken werden. Laut Landesforsten werden in den Forstämtern Clausthal-Zellerfeld und Seesen im Harz sowie in Dassel im Solling zunächst vier "XXL-Fichten" gefällt. Die bis zu 25 Meter hohen Bäume seien unter anderem für den Berliner Reichstag, die Autostadt in Wolfsburg und den Weihnachtsmarkt in Hannover bestimmt, sagte ein Sprecher.

Per Schwertransport zum Bestimmungsort

Am Montag schlugen die Förster zunächst im Bereich des Forstamts Clausthal im Harz zu: Sie ernteten eine 25 Meter hohe Fichte, die in der Vorweihnachtszeit die Schloss-Arkaden in Braunschweig schmücken wird. Die XXL-Weihnachtsbäume werden beim Fällen von Autokränen gehalten und und danach per Tieflader als Schwertransport zu ihrem Ziel gebracht. Die niedersächsischen Landesforsten sind in Deutschland einer der Hauptlieferanten für Weihnachtsbäume im Riesen-Format, der Berliner Reichstag steht bereits seit Jahren auf der Liste der Bezieher von XXL-Bäumen aus dem Harz. Die Kosten für einen solchen Baum betragen mehrere Tausend Euro.

