Volkswagen muss bei Rückruf zurückrudern

In einer großen Kampagne in vielen deutschen Tageszeitungen wirbt Volkswagen, das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe sein Okay für den Umbau aller 2,6 Millionen vom Dieselskandal betroffenen deutschen Fahrzeuge gegeben. Doch jetzt ist klar: VW darf offenbar doch noch nicht alle manipulierten Autos umrüsten. Nach Recherchen der Deutschen Presseagentur (dpa) fehlt für 14.000 Wagen weiterhin die entsprechende Genehmigung, das habe das KBA am Freitag bestätigt.

Genehmigungen für EA189-Dieselmotorn und und CC-Modelle fehlen

In der Zeitungskampagne heißt es: "Jede der von uns entwickelten technischen Lösungen wurde vom KBA nach strengen Tests freigegeben." Ein VW-Sprecher musste nun aber einräumen, dass es in Deutschland für "einige Hundert" Fahrzeuge noch keine dieser offiziellen Freigaben gebe. Betroffen seien Autos mit dem manipulierten EA189-Dieselmotor, die nach der Euro-6-Abgasnorm zugelassen sind. Alle Euro-5-Fahrzeuge seien dagegen freigegeben. Auch die Genehmigungen für einige Wagen des Modells "Passat CC" fehlten noch, so der Sprecher. VW rechne aber kurzfristig damit. Dann sollten auch die "CC"-Besitzer per Post aufgefordert werden, ihre Wagen in eine Werkstatt zu bringen.

Schleppender Rückruf

Für einen Großteil der Fahrzeuge mit geschönten Abgaswerten hatte das Kraftfahrtbundesamt die Umrüstung bereits in den vergangenen Monaten freigegeben. Den Auftakt der mit Verspätung begonnenen Rückrufaktion hatte im Januar der "Amarok" gemacht - auch dabei hatte anfangs noch keine Genehmigung des KBA vorlegen.

