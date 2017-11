Stand: 10.11.2017 19:15 Uhr

Verkehrsminister fordern Milliarden vom Bund

Die Verkehrsminister der Bundesländer sind sich einig: Die künftige Mobilität in Deutschland soll sich grundlegend verändern. Für die dafür notwendigen Milliardeninvestitionen soll der Bund einspringen - und zwar mit wesentlich mehr Geld als bisher geplant. Zum Abschluss ihrer zweitägigen Herbstkonferenz in Wolfsburg haben die Verkehrsminister ein "nationales Investitionsprogramm" in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro gefordert. Mit dem auf zehn Jahre angelegten Programm mit einem Volumen von jährlich fünf Milliarden Euro soll etwa die Umstellung öffentlicher Busflotten auf umweltfreundliche Antriebe genauso finanziert werden wie beispielsweise eine Installation von Ladenetzen oder der Elektrifizierung von Bahnstrecken. Auch Fördergelder, etwa für Taxifahrer, damit diese neue Antriebe finanzieren können, sollen dafür freigegeben werden.

Unterstützung im Kampf gegen Stickoxide

Bislang ist ein Mobilitätsfonds mit einem Volumen von einer Milliarde Euro für Städte vorgesehen. Davon wird die Autoindustrie nach derzeitigem Stand 250 Millionen Euro übernehmen. Das Geld soll allen Städten zugutekommen, die mit zu hohen Stickoxidwerten zu kämpfen haben. Im vergangenen Jahr wurden in zahlreichen Kommunen die Grenzwerte überschritten. Weil die Belastung der Luft mit gesundheitsschädlichem Stickoxid in vielen Regionen zu hoch ist, könnten Gerichte Fahrverbote erzwingen.

Keine Einigkeit in Diskussion um Fahrverbote

In der Diskussion um Diesel-Fahrverbote, die etwa durch die angekündigte Klage der Deutschen Umwelthilfein Hannover neuen Schub bekommen hat, zeigten sich die Verkehrsminister auf ihrer Konferenz uneinig. Eine Mehrheit der 16 Ressortschefs lehnte die Verbote, die etwa in Form einer "Blaue Plakette" resultieren könnten, ab. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD)argumentiert, dies sei eine billige, aber nicht nachhaltige Lösung. Die Mehrheit der Verkehrsminister will daher lieber in saubere Mobilität investieren und hofft, dass Gerichte dieses Vorgehen im Kampf gegen Stickoxide und für eine saubere Luft honorieren.

Weltneuheit aus Salzgitter

Videos 03:12 Erster Zug mit Wasserstoffantrieb vorgestellt Hallo Niedersachsen In Salzgitter hat die Firma Alstom den ersten komplett emissionsfreien mit Wasserstoff angetriebenen Personenzug vorgestellt. 2018 soll er in den Probebetrieb gehen. Video (03:12 min)

Bereits vor Beginn der Verkehrsministerkonferenz hatte Lies einen Förderbescheid über 81 Millionen Euro für den Kauf von 14 Brennstoffzellen-Zügen übergeben. Nach Angaben des Herstellers Alstom sind die Züge, die in Salzgitter gefertigt werden, die weltweit ersten ihrer Art. Sie haben einen Elektromotor, der durch Energie aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle gespeist wird. Im Betrieb geben die Züge nur Wasserdampf und Kondenswasser ab und sind somit emissionsfrei. Die Brennstoffzellen-Züge können rund 1.000 Kilometer weit fahren, bevor die Wasserstoff-Tanks neu befüllt werden müssen, sagte eine Alstom-Sprecherin.

Pilotbetrieb soll im Frühjahr starten

Mit den neuen Fahrzeugen sollen alte Dieselloks ersetzt werden. Die ersten beiden Züge werden demnächst regelmäßig im Personenverkehr fahren - im Pilotbetrieb auf der Strecke zwischen Cuxhaven und Buxtehude. Die dafür erforderliche Erlaubnis wird für kommendes Frühjahr erwartet. Die weiteren zwölf Züge müssen noch gebaut werden. Käufer ist die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, ein Tochterunternehmen des Landes.

