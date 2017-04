Stand: 26.04.2017 23:30 Uhr

VW nach dem Skandal: Wo bleibt die Offenheit? von Marie-Caroline Chlebosch

Seit anderthalb Jahren verspricht Volkswagen schonungslose Aufklärung in der Abgasaffäre. Immer wieder, fast gebetsmühlenartig, beschwören Vorstand und Aufsichtsrat, dass alles auf den Tisch kommt. Immerhin gibt es bereits eine Einigung in den USA, wo im September 2015 die Manipulationen von Dieselmotoren aufgeflogen sind.

VW nach dem Skandal: Wo bleibt die Offenheit? ZAPP - 26.04.2017 23:20 Uhr Autor/in: Marie-Caroline Chlebosch







Aber mit dieser versprochenen Transparenz nimmt es der Konzern offenbar nicht allzu ernst, sagen Journalisten. "Im Nachhinein hat man das Gefühl, dass das tatsächlich eine Krisenkommunikation war, das heißt, man versuchte mit diesem selbst gesetzten Anspruch der Offenheit, der Transparenz, in den ersten Tagen des Skandals ein bisschen wenigstens Boden gut zu machen", sagt Thorsten Hapke, Leiter der NDR Landespolitikredaktion in Niedersachsen, der regelmäßig über den Skandal für die ARD berichtet. "Man hat dann, als die Affäre so langsam aus dem Bewusstsein verschwand, dieses Versprechen vergessen", fügt er an.

Journalisten machen Intransparenz zum Thema

Viele Journalisten teilen diese Meinung und machen die Intransparenz im Aufklärungsprozess auch immer wieder zum Thema ihrer Berichterstattung, berichten vom "Warten auf die Aufklärung", nennen Volkswagen die "Wagenburg Wolfsburg" und attestieren dem Konzern, "nichts gelernt, nichts verstanden" zu haben.

Bereits zu Beginn der Affäre 2015 beklagen Journalisten, dass auf Presseterminen Fragen nicht zugelassen werden, nur Statements verlesen werden. Zum Beispiel nach einer Aufsichtsratssitzung im November 2015. Hier gab es nur ein Statement von VW-Chef Müller. "Das ist natürlich bedauerlich, dass der Konzernchef in der Situation dann nicht die Courage hat, kritischen Fragen zu beantworten", kritisiert Volker Votsmeier, Wirtschaftsredakteur beim Handelsblatt.

"Wir sind so transparent, wie es anders nicht sein könnte"

Der Leiter der VW-Konzernkommunikation, Hans-Gerd Bode, weist den Vorwurf der Intransparenz zurück. Auf die Frage, wie das zur versprochenen Offenheit passe, antwortet er: "Wir haben hier ein Unternehmen zu vertreten, wir sagen das, was wir sagen können, was wir wissen, was in unserer Macht steht, was wir verantworten können. Wir verheimlichen nichts, aber wir sind, glaube ich, so transparent, wie es anders nicht sein könnten." An eine Situation, in der es nur Statements gab, könne sich Konzernsprecher Bode nicht erinnern. Doch es gibt sie, festgehalten in der Berichterstattung unterschiedlicher Journalisten.

Angekündigte Berichte bleiben aus

Und noch etwas hat unter Journalisten Kritik hervorgerufen. Zu Beginn der Affäre hatte der Aufsichtsrat einen Bericht angekündigt, der den Skandal aufarbeiten sollte. Einen Bericht mit Informationen über die Ermittlungen der Kanzlei Jones Day, die Volkswagen eigens für die Aufarbeitung beauftragt hatte. Und auch VW-Vorstand Müller verwies in einem Interview mit dem "Handelsblatt" auf den Abschluss der Untersuchungen: "Dann werden wir erfahren, wer wann wovon gewusst hat oder nicht?"

Aber bis heute sind genau diese Fragen größtenteils ungeklärt und Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Pötsch zog die versprochene Veröffentlichung eines Zwischenberichts bereits auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2016 zurück: "Wir bedauern dies sehr", sagte er vor den Aktionären und der Presse und fügte an: "Wir haben letzten Dezember angekündigt, im April dieses Jahres über den Stand der Ermittlungen zu berichten. Aus denselben Gründen wie heute mussten wir schon im April von der weitergehenden Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen Abstand nehmen." Die konzerneigenen Anwälte hatten davon abgeraten. Und der Konzern ist nicht zur Auskunft verpflichtet. Volkswagen schützen Aktien- und Unternehmensrecht.

Konzernsprecher Bode betont im Interview mit ZAPP: "Dass wir einen Zwischen- und einen Endbericht machen, das ist sozusagen die Interpretation, die sich im Laufe der Zeit, und das liegt halt wahrscheinlich in der Natur der Sache bei diesen Dingen, weiterentwickelt. Das Unternehmen hat zu keiner Zeit behauptet, dass es einen solchen Bericht machen wird."

"Wir wissen wenig über die Vorgänge"

Wo bleibt also die versprochene Transparenz? Journalisten sind überzeugt, dass VW auch zukünftig mauert. "Mittlerweile sind anderthalb Jahre vergangen und es hat sich wirklich nicht viel verändert", sagt Wirtschaftsredakteur Volker Votsmeier. "Wir wissen von offizieller Seite immer noch sehr wenig über die Hergänge und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich daran noch viel ändern wird."

Dieses Thema im Programm: ZAPP | 26.04.2017 | 23:20 Uhr