Stand: 17.11.2017

VW investiert 34 Milliarden in Elektromobilität

Mit Milliardeninvestitionen will Volkswagen den tiefgreifenden Wandel in der Autobranche bewältigen. Bis 2022 will der Konzern mehr als 34 Milliarden Euro in die Entwicklung von Elektro-Autos, autonomem Fahren und die Digitalisierung stecken. Dies gab das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag bekannt. VW-Chef Matthias Müller hatte erst kürzlich angekündigt, dass der Autobauer bis zum Jahr 2030 rund 20 Milliarden Euro allein in das elektrische Fahren investieren will.

Zwickau bekommt Zuschlag für E-Mobilitäts-Werk

Die VW-Aufsichtsräte entschieden auch über die künftige Produktion der E-Autos - und dabei haben die VW-Standorte in Niedersachsen das Nachsehen. Der Konzern hat sich stattdessen für den Standort Zwickau (Sachsen) entschieden. Das Werk wird laut Mitteilung "zum reinen E-Mobilitäts-Werk" umgestaltet. In der Folge wird die Produktion anderer Modelle verlagert: Die bislang ebenfalls in Zwickau angesiedelte Passat-Produktion wird in Emden konzentriert, die Fertigung des Golfs geht nach Wolfsburg. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte sich bereits im Oktober für diese Variante stark gemacht.

Budgetplanung wegen Abgasaffäre zuletzt verkürzt

Der VW-Aufsichtsrat entscheidet traditionell im November über künftige Investitionen. Zuletzt hatte VW wegen der Dieselkrise das Budget nur für ein Jahr festgelegt. Dass der Aufsichtsrat nun wieder für fünf Jahre im Voraus plant, wird als Zeichen dafür gesehen, dass VW in Sachen Abgasaffäre keine überraschenden Kosten mehr erwartet.

