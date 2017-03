Stand: 05.03.2017 11:57 Uhr

Unbekannte rauben Supermarkt in Wolfsburg aus

Fünf unbekannte Räuber haben am Samstagabend in Wolfsburg einen Supermarkt überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Um wie viel Geld es sich handelt ist noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter kamen kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt. Sie bedrohten eine 19-jährige Kassiererin mit einer Waffe und zwangen sie, ihnen ihre Einnahmen zu übergeben.

Die Frau erlitt nach Angaben der Polizei einen schweren Schock. Die Polizei begann unmittelbar nach dem Überfall mit den Ermittlungen, konnte die Räuber bisher aber nicht festnehmen.

