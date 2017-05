Stand: 07.05.2017 13:53 Uhr

Startschuss für die längste Seilbrücke der Welt

Im Harz ist am Sonntagvormittag die weltweit längste Hängeseilbrücke für Fußgänger eröffnet worden. Nach Angaben des Betreibers hat das Bauwerk eine Gesamtlänge von 483 Metern. Die Brücke schwebt rund einhundert Meter über dem Staubecken der Rappbodetalsperre, die im Oberharz kurz hinter der Grenze zu Niedersachsen liegt. Die Seilkonstruktion mit einer Zugkraft von knapp 1.000 Tonnen wurde auf beiden Talseiten in den Schieferfelsen verankert.

440 Meter über das Rappbodetal spazieren 05.03.2017 14:45 Uhr Die Brücke über das Rappbodetal im Harz ist eröffnet worden. Hier sehen Sie ein Video von den Bauarbeiten der längsten Seilbrücke der Welt für Fußgänger. Waghalsige können per Doppelseilrutsche gen Tal "fliegen". (05.03.2017)







Keine Sicherheitsausrüstung notwendig

Der Laufsteg über Gitterroste wird von einem 1,30 Meter hohen Geländer gesäumt und ist seitlich durch Edelstahlnetze verschlossen. Laut Betreiber ist die Brücke mit dem Namen "Titan-RT" daher ohne Sicherheitsausrüstung begehbar. Die Bauzeit betrug insgesamt zehn Monate.

Neue Hängebrücke auch am Baumwipfelpfad

Ebenfalls am Wochenende in Betrieb genommen worden ist eine rund 30 Meter lange Hängebrücke, die zum Baumwipfelpfad in Bad Harzburg gehört. Die Brücke war bereits in der Anfangsplanung des Baumwipfelfpfades enthalten und konnte nun aufgrund der sehr guten Besucherentwicklung umgesetzt werden. Seit der Eröffnung vor zwei Jahren haben bereits fast 500.000 Gäste die Attraktion im Landkreis Goslar besucht. Kalkuliert hatten die Verantwortlichen mit lediglich 100.000 Besuchern pro Jahr. Gäste, denen die Hängebrücke zu wacklig ist, können weiterhin den bisherigen Weg über befestigte Brücken nutzen.

