Sozialbetrug: Weitere 378 Verdachtsfälle gesammelt von Cathrine Lejeune

Sozialbehörden sind dazu verpflichtet, Verdachtsfälle von Straftaten an die Staatsanwaltschaften zu melden - und zwar unverzüglich, um eine mögliche Schadenssumme so klein wie möglich zu halten. Nach den Vertuschungsvorwürfen gegen die in Braunschweig ansässige Landesaufnahmebehörde (LAB) sind nun zehn weitere Ordner mit insgesamt 378 möglichen Fällen von Sozialbetrug durch Mehrfachidentitäten der Polizei übergeben worden. Damit ist klar: Die Landesaufnahmebehörde hat auch im zweiten Halbjahr 2016 zahlreiche Verdachtsfälle über Monate gesammelt, bevor sie der Polizei gemeldet wurden.

Asylbetrug: Neue Vorwürfe gegen LAB Hallo Niedersachsen - 01.03.2017 19:30 Uhr Die Landesaufnahmebehörde hat seit Sommer 2016 Hunderte Verdachtsfälle von Sozialbetrug durch Mehrfachidentitäten gesammelt, diese aber nicht sofort der Polizei übergeben.







Pistorius: "Wir wollen nichts vertuschen"

Die Behörde übergab die Aktenordner nach Angaben des Innenministeriums am 27. Januar an die Strafverfolgungsbehörden - fünf Tage nach der Berichterstattung des NDR, zwei Tage nach der Pressekonferenz von Innenminister Boris Pistorius (SPD). Er hatte betont, es habe nie eine andere Praxis gegeben, als Verdachtsfälle in Bezug auf Identitätsbetrug und Sozialleistungsbetrug unmittelbar der Polizei zu melden. "Wir haben kein Interesse daran, das zu vertuschen, ganz im Gegenteil", so Pistorius.

Zusammenhang mit NDR Berichterstattung?

Warum reagierte die LAB erst, nachdem der Fall durch eine ehemalige Mitarbeiterin an die Öffentlichkeit gelangt war? Die Sozialbehörde hat damit Verdachtsfälle von Straftaten ganz offensichtlich nicht unverzüglich an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Was wäre gewesen, wenn der NDR nicht berichtet hätte? Wären diese Fälle überhaupt an die Polizei übergeben worden? Das Innenministerium gab dazu an, dass die Übergabe der Verdachtsfälle selbstverständlich nicht in Zusammenhang mit der NDR Berichterstattung stehe.

Wer ist für die Aufarbeitung zuständig?

In der von Innenminister Pistorius einberufenen Pressekonferenz vom 25. Januar 2017 kam auch die Frage auf, wer zuständig war, solche Verdachtsfälle aufzuarbeiten. Die Antwort lautete: niemand. Im Oktober 2016 richtete das Innenministerium eine Projektgruppe ein, die sich auch um die Aufarbeitung von Mehrfachidentitäten kümmern soll. Laut Innenministerium ist es grundsätzlich aber so, "dass Fachakten - völlig egal von welcher Behörde - zunächst so aufgearbeitet werden müssen, dass die Polizei diese auswerten kann." In welchem Rahmen und welcher Ausführlichkeit diese Aufarbeitung stattfindet, wurde nicht weiter erläutert. Aber es scheint sich um eine ähnliche Vorgehensweise zu handeln, wie sie schon im Sommer 2016 zu scharfer Kritik führte.

Scharfe Kritik zum Vorgehen der Landesaufnahmebehörden

Im Juni 2016 wurden von Nadja N. bereits 520 Verdachtsfälle von Asylbetrug an die Polizei Braunschweig übergeben, nachdem sie sie über Monate zusammengetragen hatte. Ihr und ihren Kollegen der Landesaufnahmebehörde Braunschweig war der Sozialbetrug aufgefallen. Nadja N. meldete die Verdachtsfälle der Polizei, ohne vorher die Zustimmung ihrer Vorgesetzten einzuholen. Daraufhin wurde sie freigestellt. Ihr wird von ihren damaligen Vorgesetzten Vertrauensmissbrauch vorgeworfen. Nadja N. erhebt den Vorwurf, die LAB vertusche Sozialleistungsbetrug.

Weitere Mitarbeiter melden sich anonym

Inzwischen haben sich weitere Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde Braunschweig bei Oppositionspolitikern gemeldet. In einem Schreiben heißt es zum Beispiel: "Wir haben auch schon in früheren Zeiten Betrugsfälle gehabt und Vorgesetzten gemeldet, leider wurden diese Mitteilungen ignoriert." Diese Mitarbeiter wollen offenbar aus Angst um ihre Arbeitsplätze anonym bleiben. Die innenpolitische Sprecherin der CDU Fraktion, Editha Lorberg, kann den Umgang mit Verdachtsfällen nicht nachvollziehen: "Wie kann es sein, dass jetzt auf einmal so ein Berg an Fällen auf einmal bekannt wird, und nicht kontinuierlich jeder Fall, der ganz frisch kommt, aufgeklärt wird. Da stimmt etwas nicht in der Art und Weise der Aufklärung und das muss sich schnell ändern."

"Vertuschung hat es nie gegeben"

Innenminister Pistorius weist Vertuschungsvorwürfe weiterhin vehement zurück: "Wie sie von der Opposition ernsthaft behaupten können, wir hätten Straftaten von Flüchtlingen ignoriert oder gar vertuscht, das entbehrt jeglicher Grundlage", so der Minister. Dennoch lobte er die ansonsten offenkundig tadellose Mitarbeiterin Nadja N., mit der aus seiner Sicht "nicht glücklich" umgegangen worden ist. Nadja N. hatte damals unter anderem mit einer Kollegin, die offensichtlich über ein fotografisches Gedächtnis verfügt, die ersten 520 Verdachtsfälle zusammengetragen. Diese ehemalige Kollegin von Nadja N. ist laut Innenministerium Teil der Projektgruppe, die seit Herbst agiert. Nadja N. hingegen ist weiterhin auf Jobsuche.

Schadenssumme noch nicht bekannt

Ob die Landesaufnahmebehörde richtig und rechtzeitig gehandelt hat, das prüft jetzt die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Sie ermittelt in mindestens zwei Fällen gegen Mitarbeiter der Landesaufnahmebehörde. Wie viele Menschen sich hinter der Vielzahl von Scheinidentitäten tatsächlich verbergen und wie hoch die Schadensumme letztlich ausfällt, das ist derzeit noch unklar.

