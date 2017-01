Stand: 24.01.2017 16:26 Uhr

Sigmar Gabriel verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Es ist entschieden: Sigmar Gabriel will nicht Kanzler werden. Das will der aus Goslar stammende SPD-Politiker, der für den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel im Bundestag sitzt, nach ARD Informationen den Parteigremien noch heute Abend mitteilen. Gabriel wolle stattdessen den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, als Kanzlerkandidaten empfehlen. Schulz solle bei der Bundestagswahl am 24. September gegen Amtsinhaberin Angela Merkel von der CDU antreten. Bislang wollten die Sozialdemokraten offiziell am 29. Januar bekannt geben, wen sie ins Rennen schicken gegen eine Kanzlerin, die zum vierten Mal die Wahl gewinnen will.

Von Goslar nach Berlin: Sigmar Gabriel























Gabriel verzichtet - und will Außenminister werden

Der SPD-Chef verzichtet nun auf die Kandidatur. Er will nicht Kanzler werden und sieht sich stattdessen in einem anderen Amt: Gabriel wolle Außenminister werden, heißt es bei "Zeit Online". Sollte Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden, wäre dessen Posten in der Tat frei.

Übernimmt Schulz Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur?

Als Herausforderer von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel will Gabriel nun den nach Steinmeier populärsten SPD-Politiker vorschlagen: Martin Schulz ist laut aktuellem Deutschland-Trend sogar beliebter als Merkel. Der international erfahrene 61-Jährige aus Würselen (Nordrhein-Westfalen) hatte erst vor Kurzem seinen Posten als Vorsitzender des Europäischen Parlaments abgegeben, um in die Bundespolitik zu wechseln. Nun soll er offenbar anstelle des bisherigen Parteichefs die SPD in den Bundestagswahlkampf führen - und dann auch dessen Amt übernehmen.

