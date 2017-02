Stand: 23.02.2017 12:29 Uhr

Sieben auf einen Streich: Neue Erden entdeckt?

Ein internationales Forscherteam hat in etwa 40 Lichtjahren Entfernung von der Erde sieben erdähnliche Planeten entdeckt. Auch in Göttingen hat die Meldung der NASA für Begeisterung gesorgt, obwohl die Uni gar nicht beteiligt war. Trotzdem: "Das ist definitiv eine Sensation", sagte Lev Tal Or vom Institut für Astrophysik der Universität Göttingen NDR 1 Niedersachsen. Trappist 1, so der Name des Systems, sei so etwas wie eine Miniaturausgabe unseres inneren Sonnensystems.

Wasser ist wahrscheinlich

Die Forscher halten es für wahrscheinlich, dass es dort auch Wasser gibt. Für Leben müsse laut Tal Or aber auch Sauerstoff in der Planetenatmosphäre existieren. Ob das so ist, soll jetzt erforscht werden: Im nächsten Jahr startet das neue Weltraumteleskop der NASA, das James-Webb-Teleskop. Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, die sieben Planeten aus dem All heraus zu untersuchen. Das neue Teleskop hat spezielle Kameras an Bord. Damit ließen sich Sauerstoffmoleküle in der Atmosphäre nachweisen, wichtige Bausteine also für Leben, so die Göttinger Forscherin. "Als Physiker können wir nur sagen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dort Wasser gibt", sagte Tal Or.

