Schnehage darf nach Afghanistan reisen

Das Braunschweiger Verwaltungsgericht hat am Dienstag das Reiseverbot der Entwicklungshelferin Sybille Schnehage nach Afghanistan aufgehoben. Die 66-Jährige aus Bergfeld im Landkreis Gifhorn fährt bereits seit mehr als 25 Jahren in die afghanische Provinz Kundus, um vor Ort zu helfen. Im vergangenen Jahr wurde ihr jedoch die Reise in das Land verboten. Als Grund hatte die Passbehörde angegeben, dass ihr eine Entführung drohe. Die wiederum könne zu Lösegeldforderungen gegen die Bundesrepublik führen. Das sah das Verwaltungsgericht anders. Das Passrecht biete im Regelfall keine Handhabe dafür, Eigengefährdungen deutscher Staatsangehöriger im Ausland zu verhindern. Die Reisen der Entwicklungshelferin gefährdeten keine erheblichen Belange des Landes, urteilte das Verwaltungsgericht. Eine Berufung gegen das Urteil beim Oberverwaltungsgericht wäre möglich.

"Was ich mache, ist meine freie Entscheidung"







"Ausreise zu gefährlich"

Das Gericht gab zwar der Klage Schnehages statt, warnte sie dennoch vor der Reise nach Afghanistan. Es bestehe für sie eine erhebliche Entführungsgefahr. Die Kammer riet ihr, die Pläne zu überdenken. Seit Ende vergangenen Jahres prangt im Pass der Entwicklungshelferin auf Initiative des Auswärtigen Amts ein Sperrvermerk. Die Behörde gab an, dass das Reiseverbot zum Schutz Schnehages beschlossen worden sei.

Hilfsprojekte in Gefahr?

Die 66-Jährige hatte im Vorfeld keinerlei Verständnis für das Verbot gezeigt: Ohne persönliche Kontakte sieht sie die humanitären Hilfsprojekte ihres Vereins "Katachel" in Gefahr. Im Interview mit NDR 1 Niedersachsen sagte Schnehage, dass sie in den vergangenen 25 Jahren noch nie in Gefahr geraten sei. Der örtliche Gouverneur habe erst kürzlich wieder eine Sicherheitsgarantie gegeben. In der vergangenen Woche habe der Bau der 31. Schule ihres Vereins begonnen. Wann genau die 66-Jährige dorthin reisen könnte, wollte sie nicht verraten - aus Sicherheitsgründen.

