Schicke Schlitten zu Ostern in Bad Harzburg

Das "Internationale Harzer Oldtimertreffen" in Bad Harzburg hat mittlerweile Tradition: Zum 16. Mal sind an diesem Osterwochenende Autos und Motorräder, Liebhaber- und Nutzfahrzeuge im Sportpark an der Rennbahn zu sehen. Besitzer alter Wagen können mit etwas Glück auf einem Teilemarkt genau das schwer zu bekommende Ersatzteil erstehen, das sie brauchen. Auch alte Arbeitsgeräte werden beim Oldtimer-Treffen vorgeführt.

Stolze Besitzer präsentieren ihre Oldtimer











Ausfahrt durch die Stadt

Ausgestellt werden Fahrzeuge bis Baujahr 1989 - viele der Fahrzeuge sind natürlich deutlich älter. Und da der Winter nun endlich vorbei, die Wagen geputzt und vollgetankt sind, nutzen die stolzen Besitzer die Zusammenkunft auch zu einer Ausfahrt durch Bad Harzburg.

Ab 9 Uhr geöffnet

Das Oldtimertreffen ist am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils ab 9 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt kostet für alle ab zwölf Jahren 5 Euro - außer für Oldtimer-Besitzer, die auch hier im Vorteil sind und nur drei Euro zahlen.

